Burkina Faso: 2es JP de l'UPC - Réflexions autour de la répartition des infrastructures routières

C'est une problématique, a-t-il poursuivi, qui préoccupe à juste titre les pouvoirs publics et les populations. M. Simboro a, en outre, insisté qu'au cours de leurs réflexions, la question de la densité et de l'état du réseau routier a été évoqué de même que les raisons de la disparité dans la répartition géo-spatiale de ces infrastructures selon les régions.

Pour lui, «les infrastructures routières sont nécessaires au transport de personnes, de marchandises et à la collecte et l'acheminement de la production agricole des centres de production aux centres de commercialisation». Il a aussi soutenu que des villes et des régions à l'intérieur du Burkina Faso sont enclavées.

A la tribune, les représentants des groupes parlementaires MPP, Burkindlim et le groupe Paix, justice et réconciliation nationale (PJRN) ont salué la justesse du thème avant d'apporter leur soutien aux élus de l'UPC. Le député Ludovic Thiombiano, hôte des journée parlementaires, a relevé dans son mot de bienvenue, que la cité de Yendabli a une tradition hospitalière établie.

Les députés membres du groupe parlementaire de l'Union pour le progrès et le changement (UPC) veulent apporter leur contribution à la répartition des infrastructures au pays des Hommes intègres. Ils ont tenu leurs 2es journées parlementaires, du 20 au 22 septembre 2017 à Fada N'Gourma, sous le thème « Répartition géo-spatiale des infrastructures routières au Burkina Faso : adéquation avec les potentialités régionales et les priorités de développement ».

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.