Ile Maurice: Malakoff Link - Des automobilistes forcent le passage pendant les travaux

Des travaux sont en cours sur le Malakoff Link, une route à deux voies longue de 250 mètres, situé à la hauteur du Mauras Dental College, à Arsenal. Ce raccourci permet aux automobilistes de Triolet de rejoindre l'autoroute vers Port-Louis ou la route de Verdun rapidement.

Malgré le fait que le raccourci soit clos au public, le temps des travaux, certains automobilistes forcent le barrage et se mettent en danger tout en causant des désagréments aux riverains.

«Dimoun persisté servi simin la.» Travaux obligent, le site est interdit aux automobilistes, sauf pour les habitants dont la maison est en bordure de cette route. Mais pour certains automobilistes, pas question de faire un grand détour pour regagner leur destination. Ils font carrément fi des consignes. Ils ne font qu'ouvrir le passage sur les deux extrémités de la route, au grand dam des employés de la compagnie de construction.

Une situation qui n'est pas au goût des six familles qui habitent le long de la route. «Bann sofer la roulé malgré ki simin la fermé. Et zot roul vit. La pousier nek lévé. Ena zenfan. Li pa bon pou lasanté», s'écrie Ashvin Gopal, propriétaire d'une des maisons en bordure de la route. Camions, voitures, motos... à chaque passage c'est un nuage de poussière qui se lève. Ce qui ne plaît guère aux propriétaires de maisons qui doivent fermer les portes et les fenêtres.

Quid de cette route qui sera comme neuve d'ici deux mois? «Depi lontan ti bizin aranzé sa», lance-t-il. Selon l'habitant qui a grandi dans cette région, il y a énormément de circulation jusqu'à Calebasses. Il explique que la route est non seulement étroite, elle est aussi dangereuse. «La circulation va diminuer. Bizin met obstak kan fini selma.» Une autre habitante de la localité dit accueillir favorablement cette nouvelle route qui va contribuer énormément à diminuer la circulation pendant les heures de pointe.

Ceux qui voulaient regagner Triolet empruntaient la route à deux voies pour s'y rendre. Du coup, le flux de véhicules créait des embouteillages à l'heure de pointe. D'où la décision du gouvernement de faire des travaux d'agrandissements, comprenant trottoirs et accotements. Son coût? Rs 13 millions. C'est la firme Gamma qui a décroché le contrat de la Road Development Authority (RDA) sous le Framework Agreement. D'ici novembre, le Malakoff Link sera opérationnel ce qui soulagera les automobilistes qui empruntent cette route.

«Zis loto ti pé kapav roulé. Zot debousé vit.» Des riveraines, Diya Daby et Shena Gopala racontent que la route était devenue très dangereuse et impraticable. Selon elles, l'agrandissement de cette route, où provision sera faite de trottoirs, est une bonne chose. La circulation est dense aux heures de pointes, de 7 heures à 10 heures et de 15 heures à 18 heures. «Simin la bien frekente.»

Qu'en pensent les automobilistes? «Omwin pou aret perdi létan dan sirkilasion gramatin tanto», fait ressortir un habitué de cette route, avant de tourner dans le Malakoff Link en direction de Port-Louis. Excédé par le va-et-vient constant des véhicules, pourtant fermée à la circulation, un des riverains a enfourché sa moto dans une tentative d'emprunter le passage et de repartir, en espérant par ce geste dissuader les automobilistes qui seraient tentés d'utiliser l'accès.

En effet, cela a eu l'effet dissuasif escompté. Après son départ, deux véhicules qui sortaient de Triolet ont tourné dans la rue en question dans l'espoir de regagner Port-Louis le plus rapidement possible. Se retrouvant devant une route barrée, les deux automobilistes ont dû rebrousser chemin et prendre la route d'Arsenal, qui était elle aussi bloquée à cause des travaux en cours.