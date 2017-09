Burkina Faso: Un forum des affaires prévu au premier semestre 2018

Après six jours passés à New York pour prendre part à la 72e Assemblée générale de l'ONU et à plusieurs autres rencontres parallèles, le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, est rentré, le samedi 23 septembre 2017, avec, sur ses lèvres, un bilan satisfaisant.

La mission de la délégation burkinabè à New York, du 17 au 22 septembre 2017, a été globalement bien accomplie, a estimé le chef de ladite délégation, le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. De sa participation à la 72e Assemblée générale des Nations unies, il a dit avoir pu donner des informations sur la situation nationale et décliner les positions de son pays sur des questions africaines et internationales. Mieux, ce séjour lui a surtout permis de participer à de nombreuses activités portant sur la coopération bilatérale et multilatérale.

Au plan bilatéral, il a eu une rencontre économique avec le Conseil atlantique et la Chambre de commerce des Etats-Unis. «Il s'est agi surtout pour nous de leur donner des informations qui concernent aussi bien l'environnement des affaires que la situation politique, sécuritaire au Burkina Faso», a développé le président. Ces discussions ont accouché de la décision d'organiser dans le premier semestre de 2018, une rencontre entre les hommes d'affaires américains et leurs collègues burkinabè, au Burkina Faso. Les perspectives de renforcement des relations d'affaires entre les deux pays ont aussi été balisées au cours du volet économique de la première édition de «Burkina day».

Pour le chef de l'Etat, les échanges ont été fructueux, au regard de l'intérêt que les hommes d'affaires américains et ceux de la diaspora burkinabè vivant aux Etats-Unis, ont manifesté sur l'environnement des affaires et les questions de sécurité au Burkina Faso. Il a, en outre, noté que durant son séjour états-unien, son pays a été bénéficiaire de l'initiative américaine de lutte contre le paludisme. «A ce titre, à partir de 2018, le pays recevra, à travers l'USAID, 14 milliards de F CFA pour mener cette lutte. Ce qui, pour nous, est une très bonne nouvelle», s'est-il réjoui.

A la recherche du nerf de la guerre

Toujours en marge de l'AG de l'ONU, le Burkina a pris part à une réunion du G5 Sahel, avec les autres pays-membres présents, le président français, Emmanuel Macron et des représentants des Etats-Unis et de l'Allemagne.

Le financement de cette force multinationale a été à l'ordre du jour. «Nous avons profité demander l'amélioration du traitement des éléments de la force d'intervention multilatérale, afin que les militaires que nous allons affecter à cette mission puissent être payés à un taux égal au moins à celui de leurs collègues qui assurent le maintien de la paix dans ces zones-là», a confié Roch Kaboré.

En attendant que le G5 Sahel parvienne à mobiliser les ressources dont il a besoin, auprès des partenaires européens mais aussi asiatiques et des pays arabes, il a affirmé qu'il y aura une mise en place progressive de cette force et que des opérations ponctuelles pourraient être organisées.

L'opérationnalisation du G5 Sahel a également meublé le tête-à-tête qu'il a eu avec le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans l'après-midi du vendredi 22 septembre.

Comme il est de coutume, ce genre de séjour hors du pays est aussi l'occasion de rencontrer de façon bilatérale un certain nombre de chefs d'Etat et de chefs de délégation présents. C'est ainsi que le président burkinabè a échangé avec son homologue de la Guinée équatoriale, le ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, des délégations de la BAD et de l'OMS.

Répondant à une question de journaliste, à son arrivée à Ouagadougou, le Président du Faso a dévoilé que l'incident survenu sur un site d'orpaillage dans la Komondjari à la frontière avec le Niger, est en passe de connaître un dénouement. «Nous en avons discuté avec le président Mahamadou Issoufou et c'est un problème qui trouvera rapidement une solution», a-t-il soutenu.