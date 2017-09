Tunisie: Hors sujet...

Al Ahly du Caire bat Espérance Sportive de Tunis (2-1). Score à la mi-temps (1-0) pour l'EST.

Buts: Taha Yassine Khenissi sur penalty 40' pour l'EST; Ali Maâloul 50' et Junior Ajayi 62' pour Al Ahly.

Score du match aller (2-2). Al Ahly se qualifie en demi-finales.

Arbitrage du Camerounais Alioum Néant.

Avertissements: Zakaria 23' et Achour 29' à Al Ahly

EST: Ben Cherifia- Mbarki, Chammam (Rabii 82'), Dhaouadi, Machani- Coulibaly, Kom (Sassi 66'), Chaâlali, Beguir- Badri (F.Ben Youssef 74'), Khenissi

Al Ahly: Ikramy- Fethi, Maâloul, Rabiaâ, Nejib- Soulia, Achour, Said, Zakaria (Ajayi 48')- Souleymane, Azaro (Damardech 90')

Comme en 2012 lorsqu'il vint à Radès chercher le trophée continental contre le club de Bab Souika, Al Ahly réussit une autre performance devant le club sang et or dans son antre. L'ogre africain est ressuscité.

Les hommes de Faouzi Benzarti quittent une édition dont ils étaient pourtant les grands favoris. A tous les niveaux, technique, tactique et surtout physique, les copains de Khelil Chammam parurent mal préparés. Lents et empruntés, ils ont complètement plongé après la pause. Ils n'avaient plus de jambes ni pour résister au grand retour des copains d'Ahmad Fathi ni pour revenir au score. Hier, l'EST était hors sujet et dépassée par les événements. Sa résistance dura juste le temps de mener au score avant de s'effondrer complètement.

Tension extrême

C'est un peu une finale avant la lettre. Les retrouvailles EST-Al Ahly sont en effet chargées d'émotion, de souvenirs et de passion. Il y a une semaine, les deux clubs phares de l'Afrique du Nord n'ont pas pu se départager (2-2), remettant la question de suprématie à cette seconde manche. Eh bien, à défaut de spectacle alléchant, le quart retour a été serré, très équilibré et au bout du compte crispant.

Toute la semaine, le thème dominant avait trait à la participation ou non du gardien sang et or Moez Ben Cherifia. Finalement, le keeper titulaire tient sa place. La nouveauté consiste en la titularisation de Saâd Beguir aux côtés de Anis Badri et Taha Yassine Khenissi en attaque. Sassi est le grand absent, et cette absence se ressent.

Côté ahlaoui, Saâd Samir se blesse au dernier moment, et c'est Mohamed Najib qui le relève en défense.

Face à une défense visiteuse lente, il fallait mettre la pression. Mais le club de Bab Souika n'était pas pressé car il devait d'abord refroidir les ardeurs adverses.

Il faudra ainsi dix bonnes minutes aux Sang et Or pour évacuer la tension, ce dont profitent les Egyptiens pour se créer une première occasion œuvre de Moomen Zakaria qui s'infiltre côté droit et adresse une belle frappe détournée en corner par Ben Cherifia (2').

D'emblée, les nerfs sont à fleur de peau comme l'illustre le traitement réservé à Azaro par Ben Cherifia et Dhaouadi alors que le jeu était arrêté. L'EST plante une première banderille par Beguir qui écrase toutefois sa frappe.

22': des 30m, Chaâlali adresse un coup franc direct qui caresse la transversale. Quatre minutes plus tard, le même Chaâlali donne des frissons à la défense adverse sur un coup franc d'une distance encore plus lointaine.

Puis, à la 37', le premier tournant de ce choc des titans. Un centre magistral en profondeur de Badri coupe comme du beurre la défense hier soir habillée en bleu. Mbarki met la pression sur Maâloul et se présente devant Ikramy qui le fauche. Le penalty de Taha Yassine Khenissi pleine lucarne ne laisse aucune chance au portier cairote (40', 1-0).

Dans le temps additionnel, Khenissi aurait pu bénéficier d'un autre penalty à la reprise d'un service de Mbarki.

A la mi-temps, les Diables Rouges ne sont pas vernis. Ils traînent un gros retard par rapport à leur adversaire.

L'EST arrête de jouer

Comme en football, il ne faut jurer de rien tellement les choses vont très vite, eh bien, Al Ahly va renverser la vapeur en deux temps trois mouvements, ironie du sort sur des contres. Et ce sont deux ex-pensionnaires du championnat de Tunisie, Ali Maâloul et Junior Ajayi, qui vont mettre KO les Sang et Or.

50': Ahmed Fathi centre côté droit, Ben Cherifia se déchire, remettant subitement l'adversaire dans la partie. Maâloul n'a plus qu'à ouvrir le plat du pied pour égaliser. Il se rachetait de sa faute sur le penalty de la première période (1-1).

54': Même scénario du but ahlaoui. En intervenant devant Ajayi, Ben Cherifia se blesse.

59': le tir de Badri est renvoyé par Rabiaâ

62': un centre tendu de Maâloul est repris victorieusement d'une tête placée par Ajayi, dont l'entrée en jeu au second half a transformé le jeu offensif des Egyptiens (1-2), et ce, malgré un Azaro stérile qui perdra en toute fin de rencontre son duel face à Ben Cherifia

64': Ben Cherifa sort le grand jeu sur deux tentatives adverses.

Beguir, puis Chaâlali ne réussiront pas à transpercer la défense égyptienne sur deux coups francs plein axe à la limite des 16,50m (78' et 85').

A la 86', Said rate une nette occasion de faire le break.

Dans une fin de rencontre pénible pour les dizaines de milliers de supporters espérantistes, les copains de Ben Youssef, entré en jeu, perdent complètement leurs moyens. Le physique ne répond plus, le moral est à plat.

Triste sortie pour le champion de Tunisie qui misait énormément sur cette compétition. Mais Al Ahly n'a rien volé. Pour la énième fois, la légende d'un club qui ne meurt jamais et qui joue mieux à l'extérieur a pu être vérifiée.