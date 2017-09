Tunisie: Méfiance quand même !

Mais une chose est certaine, l'heure actuellement est à l'union sacrée et à la tendance «raisonnable» à laisser de côté les critiques à l'encontre des choix managériaux du technicien français, afin d'offrir aux camarades de Ghazi Abderrazak les meilleures conditions psychologiques possibles pour passer le cap d'Al Ahly de Tripoli et poursuivre le chemin menant vers le sacre suprême.

«Score piège» !

«Je dois avouer que le résultat nul 0-0 obtenu lors de la première manche est vraiment limite, voire un résultat piège, c'est la raison pour laquelle on doit produire vraiment du jeu pour pouvoir marquer et sceller le sort de la rencontre par n'importe quel score. Malgré l'infériorité numérique lors du match aller, on a su retrouver une identité de jeu!!!», a déclaré le coach étoilé lors de la conférence de presse tenue vendredi après-midi.

La nouvelle recrue malienne Omar Konaté s'est dit satisfait du résultat du match aller et confiant pour la seconde manche. «A l'aller, on a été pénalisé par l'expulsion de Diogo, malgré cela on a pu tenir une heure de temps en infériorité numérique, de ce fait, on peut considérer que le résultat obtenu à Alexandrie est positif.

A domicile, on va tenter de finaliser le reste, déjà là-bas il y a eu de bonnes choses sur lesquelles on va miser pour arracher notre qualification au prochain tour».

Vers un tandem Maraii-Chermiti

Compte tenu de l'absence de Diogo Acosta supendu et pour venir à bout d'une formation libyenne qui force le respect et, de surcroît, exemptée de pression démesurée, le staff technique de l'Etoile compte aligner un tandem offensif inédit et surtout dont l'explosivité est le dénominateur commun entre les deux protagonistes, à savoir Amine Chermiti et le tant attendu Amrou Maraii qui se voit offrir une occasion en or pour justifier l'étendue de son talent et l'efficience de son recrutement.

Sur un autre plan, la formation étoilée enregistrera le retour de Ramy Bédoui et Ghazi Abderrazak totalement rétablis de leurs blessures respectives. Par contre, Msakni et Chiheb Ben Frej manqueront à l'appel pour des raisons de santé.