Tunisie: Charger en rangs serrés !

Ces dernières jours, et en dépit de certaines casseroles que traîne l'exécutif du CA, aucune flèche n'a été décrochée vers le groupe de joueurs, le staff technique ou dans la direction inverse...

Peut-être que les «pyromanes» étaient occupés à spéculer sur le choc de ce soir face au Mouloudia. Peut-être que le fabuleux Cops clubiste s'est forcément penché sur le Tifo d'avant-match, sorte de prélude et de préambule pour enflammer les débats à venir.

Une chose est sûre. A quelques heures des retrouvailles entre le MCA et le CA, les acteurs du jeu n'iront pas par quatre chemins pour se frayer une place dans le dernier carré.

En clair, le CA doit se lâcher et le MCA doit rester mesuré. Sur ce, au Parc A, la situation sportive est inquiétante. Le club de la capitale est distancé en championnat et il est redevable d'une réaction en Coupe de la CAF. Trois revers successifs (impensable pour un grand club) n'ont pas manqué de faire tache. Et on ne cache plus qu'on travaille en haut lieu à la succession du technicien lombard en cas de nouveaux déboires. Il y a aussi de l'agitation chez les tenants clubistes avec un environnement incertain, des dirigeants en sursis permanent et un président tiraillé entre deux tendances, deux opinions, deux options... Bref, comme on peut le constater, le CA n'a pas vraiment le droit à l'erreur ce soir (l'angoisse !). Le Club Africain est à la croisée des chemins.

Dans son temple de Radès, il doit afficher la détermination requise pour ce genre de sommet. Pas de place aux demi-mesures. Il ne doit pas y aller avec le dos de la cuillère mais franchement, corps et âme. Bref, quand on joue sa peau, l'agressivité doit être de mise pour contribuer à faire plier un adversaire coriace. En cours de jeu, les Clubistes ne doivent pas laisser d'espoir au MCA mais le faire douter. Malgré le peu d'alternatives devant (avec un but à remonter), le CA doit pousser, bousculer et acculer pour plier le match dans le temps réglementaire. La victoire est collective, la défaite est solitaire. La délivrance se trouve au bout de l'effort, comme face au FUS Rabat lors des préliminaires de la compétition.

Exister dans les duels et dans l'impact

En football, l'ascension est rarement fulgurante. Il y a toujours un processus, des étapes, une politique, une tactique... même le temps de 90 minutes, voire 120' !

Il faut tout d'abord remonter son handicap, puis y croire dur comme fer. Se remettre en question, reconnaître, constater, identifier. Le CA doit forcément remettre les choses en place sans s'emballer. Il doit exister dans les duels et dans l'impact. Pas de place à la naïveté. Il doit charger en rangs serrés !

Il doit passer au travers quelle que soit la stratégie adoptée.

A Alger, les supporters du CA n'ont pas caché leur mécontentement devant la prestation insipide d'une équipe, qui n'a pas gagné un seul match en septembre ! Laissant même filer ses concurrents en tête de la Ligue 1. Un «dossier» de plus à traiter. Mais avant de s'y pencher, il faudra tout d'abord se tailler une place en demi-finale de la Coupe de la CAF.

Seule la victoire et belle. Elle vous accorde un répit, vous donne de la marge et vous réconcilie avec votre environnement. En gros, une victoire et tout est pardonné !

Élémentaire mon cher ? Sûrement pas ! L'affaire n'est pas (encore dans le sac) et n'est pas gagné d'avance !

L'explication s'annonce rude et éprouvante pour les 22 acteurs. Côté locaux, assurément, les joueurs demeurent conscients que leur performance à l'aller n'était pas impeccable. L'attaque doit se surpasser, le milieu doit s'appliquer et la défense doit se resserrer. Avec le défi qui approche, nul doute que l'attente fébrile a pris des allures de thérapie de groupe sur fond de travail sur soi pour chacun des membres du CA.

Ce soir, les menaces seront nombreuses pour un MCA qui s'est préparé en conséquence. A voir certaines séquences du match aller, cette équipe algéroise a du coffre et un mental à toute épreuve. Leur fer de lance, Hicham Naccache, est rapide comme l'éclair. Il faudra le surveiller comme le lait sur le feu.

Quant à la transition, c'est l'une de leurs forces, et ça peut faire mal. En clair, c'est une équipe spectaculaire mais elle n'est ni infaillible ni invincible ! Elle est certes renversante. Mais le CA a aussi de solides arguments à faire valoir !