Tunisie: Chebba, la preuve par trois !

Le CSHL a été accroché. Le SAMB est de toute évidence coriace à souhait. Jendouba a trébuché. Les «3S» se sont libérés, l'OSB a gagné et l'ASD s'est retrouvée. Chebba et le Sfax Railways Sports, leaders du championnat.

Qui l'eût crû ? Les observateurs assidus sûrement, vu la qualité du jeu produit par ce tandem depuis les trois coups. Dans le groupe B, pour un premier coup d'essai, force est de constater que ce fut un coup de maître pour le CS Chebba, néo-promu en Ligue 2. A l'épreuve du déplacement du côté de Béjà, le CSC a corrigé les Cigognes, battus sur le score sans appel de (3-0). Un doublé de Hamza Sellami et une réalisation de Alaa Sakrani sont venus concrétiser la domination totale des visiteurs.

Autre surprise de la journée ou plutôt mérite de cette ronde est à attribuer au SAMB. La «Samba» des gars de Menzel Bourguiba a eu raison des espoirs de victoires des Verts du côté de la banlieue sud. Accroché, le CSHL cède son fauteuil de leader. Premier match à domicile et première victoire du Stade Sportif Sfaxien. Les «3S» sortent du magma du classement grâce à leur succès aux dépens de l'AS Soliman (2-1). Les buts ont été signés par Kais Trabelsi et Mansour Ayadi pour les Sfaxiens. Walid Dhahri a réduit la marque pour l'ASS. Dans le choc de la journée, l'Olympique Sidi Bouzid s'est refait une santé aux dépens de Jendouba Sport.

L'unique but du match a été signé par Abdelkader Dhaou.

Enfin, l'AS Djerba a battu le SC Ben Arous (2-1). Les buteurs du match sont Chamseddine Jouini et Mourad Nemri pour les insulaires. Ahmed Dhib a ouvert son compteur-but pour les Tunisois.

Le SRS prend les commandes

Dans le groupe A, le SRS a pris les commandes après son succès sur la Stir de Zarzouna par la plus petite des marges. L'unique but a été l'œuvre de Adnene Mejri pour le Sfax Railways Sports. Après son cuisant revers de la journée inaugurale, l'ASM s'est repris en battant l'AS Ariana (3-1). Fakhri Amdouni, Marouane Triter et Riadh Htiwech ont été les artisans de la victoire de l'Avenir Sportif de la Marsa. Racem Riahi a sauvé l'honneur pour l'ASA qui « consolide » sa place de lanterne rouge du groupe A. Les bonnes affaires de la journée sont à mettre à l'actif de Korba, Hammam-Sousse et Gafsa. Du côté du Cap-Bon, le CSK a battu l'US Tataouine (1-0) grâce à un précieux but de Bilel Galbi sur penalty. L'UST perd son leadership par là même.

Festival offensif à Sousse !

A Sousse, l'ESHS a dû employer les grands moyens pour mater une ASK coriace à souhait. Survoltés en première période, les Sahéliens ont pris l'avantage par Mehdi Ben Dhifallah (auteur d'un doublé),

Amine Touati et Ammar Sassi à la 48' de jeu. L'ASK a failli remonter son handicap par un doublé de Nidhal Dalhoumi et un but de Ahmed Marmouche vers la fin. Il s'en est fallu de peu. Mais quel régal et quel suspense ! Enfin, EGSG a revêtu l'habit de dauphin en battant l'OCK, cendrillon de la compétition (2-0). Hamdi Abdi et Wajdi Meddeb sont passés par là. Gafsa est maintenant dans la peau d'un outsider en attend de monter en grade.

- Résultats

Groupe A

AS Marsa - AS Ariana : 3-1

CS Korba - US Tataouine : 1-0

ESH-Sousse - AS Kasserine : 4-3

Sfax RS - SS Zarzouna : 1-0

EGS Gafsa - OC Kerkenah : 2-0

Groupe B

CS H-Lif - SAM Bourguiba : 0-0

O.de Beja - CS Chebba : 0-3

Stade Sfaxien - AS Soliman : 2-1

EOS Bouzid -Jendouba Sports : 1-0

AS Djerba - SC Ben Arous : 2-1

- Classements

Groupe A

1 - Sfax Railways Sports 6 pts

2 - El Gawafel S. Gafsa 4 pts

3 - E. S. Hammam Sousse 4 pts

4 - C. Sportif de Korba 4 pts

5 - US Tataouine 3 pts

6 - Avenir S. Marsa 3 pts

7 - A. Sportif Kasserine 1 pt

8 - S. Sportif de Zarzouna 1 pt

9 - O.C. Kerkennah 1 pt

10 - Association S. Ariana 0 pt

Groupe B

1 - CS Chebba 4 pts

2 - Club S. Hammam-Lif 4 pts

3 - Jendouba Sport 3 pts

4 - AS Solimane 3 pts

5 - A. Sportive de Djerba 3 pts

6 - E.O. Sidi Bouzid 3 pts

7 - Stade Sportif Sfaxien 3 pts

8 - S.A. Menzel Bourguiba 2 pts

9 - Olympique de Béja 0 pt

10 - SC Ben Arous 0 pt