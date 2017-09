Tunisie: L'ESZ inquiète !

Mais surtout du sérieux, de l'application et de l'effort du côté des joueurs et également des choix bien réfléchis et ciblés par l'entraîneur. Le renforcement de l'équipe par deux ou trois nouveaux éléments faciliterait probablement la tâche, mais le salut, d'après les connaisseurs, réside essentiellement dans l'arrivée d'un attaquant de valeur réclamé par tout le monde, avant l'expiration du mercato. Le parcours est encore long. Bourguiba est capable de redresser la barre. Faisons-lui confiance.

Il est temps pour l'équipe de se redresser. Sa prestation contre le COM a certainement fourni à Bourguiba beaucoup de renseignements. Un programme bien ciblé devra être arrêté et exécuté, cette semaine, inhérent au volet tactique, à la lumière des constats : imperfections, maladresses, révision de postes... La mission n'est pas facile.

Le nouveau bureau directeur n'a refusé aucune demande pour le bien du club. Il s'entend bien avec les joueurs, le staff technique et les milieux proches de l'ESZ d'une façon générale. Seulement, cette défaite face au COM, à Zarzis même, n'a pas plu à la majorité des fans.

