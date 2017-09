Afrique: En humiliant Al Hilal d'Obeid 5-0 - Coupe de la CAF - Mazembe croise Fus Rabat en demi-finales !

Le Tout-Puissant Mazembe Englebert s'est hissé hier dimanche 24 septembre en demi-finales de la Coupe de la Caf, édition 2017. Le club congolais s'est qualifié en humiliant Al Hilal d'Obied du Soudan, à Kamalondo sur la marque de 5 buts à 0.

Un carton plein qui s'ajoute à celui de 2 buts à 1 du match aller au Soudan ; score cumulé 7 buts à 1. Mazembe a donc renvoyé aux études ce club soudanais qui participait pour la première à cette Cour des grands. Son prochain adversaire s'appelle Fus Rabat du Maroc.

Les 5 buts de Mazembe ont été marqués respectivement par Jean Kasusula Kiritsho sur un coup-franc à la 39ème minute. Les Corbeaux ont souffert durant les 30 premières minutes pour trouver la faille face à une équipe soudanaise qui voulait jouer le va-tout. Dans la foulée, la mi-temps est intervenue sur ce score. Pamphile Mihayo saisit l'opportunité pour replacer et réorganiser ses pions sur terrain. C'est ainsi qu'aussitôt rentré, Traoré alourdit le score à la 48ème minute, puis, vient le festival de buts. Ben Malango à la 54ème, Meschak Elia qui n'a plus marqué parvient lui aussi à placer la balle au fond du filet à la 84ème, et enfin, Djo Issama va clôturer à la 90ème minute. Fin du match, Mazembe se qualifie de belle manière et croise Fus Rabat sur son chemin.

Pamphile Mihayo qui jusque-là maîtrise bien ce qu'il fait, se dirige lentement mais surement vers le sacre, ce qui fera un doublé pour Mazembe, vainqueur de la dernière édition face à Mouloudia Club d'Algérie en 2016. L'idéal, c'est de continuer à travailler, à renforcer l'équipe avec l'apport de certains joueur pour aller à la conquête de ce deuxième titre d'affiler à la porté de l'équipe.

Fus Rabat c'est dans une semaine...

Les demi-finales, c'est déjà dans une semaine contre Fus Rabat du Maroc. Un morceau pour Mazembe, qui à en croire les statistiques, s'en sort difficilement devant les clubs marocains, Widad Casablanca étant son bourreau. Le match aller se joue à Lubumbashi, et le retour à Rabat. Pour les Corbeaux, la qualification doit se jouer à l'aller. Et pour y arriver, la préparation et l'esprit doivent rester au zénith. La mise au vert à environ 30 Km de Lubumbashi, au Centre Sportif de Futuka, et la mobilisation tous azimuts serait un atout.