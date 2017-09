Maroc: Message de félicitations de SM le Roi au nouveau khalife général de la Tariqua Tidjania au Sénégal

Rabat — SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a adressé un message de félicitations au nouveau khalife général de la tariqua tidjania au Sénégal, cheikh Serigne Mbay Sy Mansour , désigné dimanche après le décès vendredi de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine.

SM le Roi souhaite au nouveau khalife général plein succès dans la mission qui lui incombe pour guider ses disciples sur la voie du salut.

"Il ne fait aucun doute pour Nous que vous vous efforcerez de perpétuer la tradition instaurée par vos ancêtres, en veillant à ce que la Tariqua Tidjania continue à se prévaloir de la sunna du Prophète et reste attachée aux constantes qui structurent depuis toujours les relations entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal sœur", affirme le message .

Le Souverain implore le Très Haut de guider les pas de cheikh Serigne Mbay Sy Mansour et de le protéger afin qu'il demeure fidèle à la tradition véridique du prophète Sidna Mohammed, que la paix et le salut de Dieu soient sur Lui.

SM le Roi exprime au nouveau khalife général Ses plus sincères condoléances, et à travers lui, à tous les disciples de la confrérie tidjania, où qu'ils se trouvent, "endeuillé que Nous sommes par la disparition de l'une des figures les plus emblématiques du soufisme, élues de Dieu pour éclairer la voie des quêteurs de vérité et pour servir de modèle aux initiés".

Le Souverain prie le Très-Haut d'agréer le défunt avec magnanimité parmi "ceux qu'Allah a comblés de Ses bienfaits: les prophètes, les véridiques, les martyrs, et les vertueux. Et quels bons compagnons que ceux-là!".

"Cette perte immense n'est compensée que par le choix qui s'est porté sur vous pour succéder au regretté disparu en tant que nouveau khalife général de la Tariqua Tidjania au Sénégal", indique le message à l'adresse du nouveau khalife général de tariqua tidjania.

"Si vous avez été porté à cette position éminente, c'est bien grâce aux grandes qualités dont Dieu vous a gratifié, et à la constance que vous avez manifestée pour perpétuer la tradition de vos aïeux, les illustres cheikhs qui ont toujours fait preuve d'un loyalisme indéfectible à l'égard de Notre Majesté Chérifienne et de Nos Glorieux Ancêtres, les Rois de la dynastie alaouite et commandeurs des croyants", ajoute SM le Roi avant d'adresser Ses félicitations au nouveau khalife pour assumer "cette lourde responsabilité spirituelle".