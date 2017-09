Burkina Faso: Délestage et coupures d'eau à Dori - La CCVC et les OSC interpellent le gouvernement

Au regard des différentes réponses aux problèmes soulevés que la CCVC et les OSC disent avoir reçues, elles dénoncent le caractère « dilatoire » du langage des autorités régionales et appellent par conséquent le gouvernement à se pencher résolument sur ces préoccupations.

« A ce sujet, les responsables ont souhaité la franche collaboration de la population dans ce contexte d'insécurité. Toutefois, la CCVC et les OSC tiennent à réitérer leur soutien et leur encouragement aux forces de défense et de sécurité », ont souligné les conférenciers.

En ce qui concerne le Centre hospitalier régional (CHR) de Dori, il est ressorti que son fonctionnement est également perturbé par les délestages, rendant inefficace le groupe électrogène. Hormis ces difficultés, les responsables de la CCVC et des OSC ont évoqué le manque de personnel, de matériel, d'hygiène et la vétusté du matériel.

La rencontre du 12 septembre 2017 a même laissé entrevoir que toutes les perspectives de solutions sont à long terme», ont déploré les leaders de la CCVC et des OSC. A les entendre, cela signifie qu'à court terme, les problèmes demeureront et les populations continueront de souffrir.

Les responsables de la Coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés syndicales (CCVC), section provinciale du Séno et des Organisations de la société civile (OSC) de Dori, ont animé une conférence de presse en vue de faire le bilan de leur rencontre tenue le 12 septembre 2017 avec les autorités régionales du Sahel. C'était le mardi 19 septembre 2017 à Dori.

