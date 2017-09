Sénégal: Mbaye Sy Mansour - Les Fidèles approuvent le choix de la famille

Les salles de conférence du complexe Serigne Babacar et l'auditorium ont aussi été aménagés et dotés d'écrans géants pour permettre aux fidèles de suivre la rencontre en direct.

"Il se donnera corps et âme, se battra contre vents et marées pour réussir sa nouvelle mission" a-t-il ajouté.

Abondant dans le même sens, son camarade Ahmadou Mbaye ajoute que Serigne Mbaye Sy Mansour est "un homme très rigoureux et vertueux mais de caractère exigeant dans le domaine de la tarikha". Selon lui, les fidèles talibés approuvent le choix porté sur sa personne et lui souhaitent plein succès dans cette noble tâche.

