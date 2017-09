Congo-Kinshasa: Forum sur la paix dans le Grand Kasaï - Des questions sans réponses

Le président de la République s'est exprimé, le samedi 23 septembre, à New York à la… Plus »

Et le Forum sur la réconciliation, la paix et le développement dans le Grand Kasaï a pris fin sur une note voulue joyeuse à travers la musique traditionnelle de Tshala Muana et de Lelimba. Reste cependant à craindre que ce pardon et cette réconciliation demeurent sans lendemain, a déclaré l'opposant Christophe Lutundula.

Toutes les recommandations issues de ces assises convergent vers la paix et le développement. Certes, l'accent a été mis sur la justice, une justice dite réparatrice. Mais, tout au long de ce forum, on n'a entendu aucune confession d'un quelconque acteur direct ou indirect de la tragédie qu'a vécue l'espace Kasaï pendant environ une année.

Les chefs traditionnels, ou autorités coutumières, se sont lavé les mains dans une même marmite. Signe de réconciliation, selon les organisateurs du forum. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre, fils du terroir, et des membres de l'Exécutif national et des gouvernements provinciaux. Les représentants de cinq provinces issues du Grand Kasaï ont dit accepter le pardon sollicité par la famille du grand chef coutumier Kamuina Nsapu.

