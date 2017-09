Sénégal: Augustin Senghor "déçu" de la performance des Lions au Tournoi des Nations de l'UFOA

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, s'est dit "déçu" de la performance de l'équipe locale au tournoi des Nations de l'UFOA remporté ce dimanche par le Ghana (4-1) aux dépens du Nigeria.

Le Sénégal a été éliminé dès la phase de poules avec une défaite (1-2 contre le Niger), une victoire (4-0 contre le Bénin) et un nul (0-0 contre la Côte d'Ivoire) dans la poule B.

"C'est quelque part une déception parce que quand on regarde les demi-finales, on se dit qu'on avait notre place. Mais si on scrute nos performances, on se rend compte qu'elles sont en dents de scie", a-t-il dit.

Me Senghor a relevé que "pour gagner, il faut de la régularité dans les performances".

Le sport sénégalais en général et le football en particulier doit réussir à garder la sérénité et son niveau de performance dans ces compétitions au long court, a-t-il fait savoir, relevant que "nous avons des pics où on excelle comme contre le Bénin et des bas où on a du mal à maintenir notre niveau de performance".

"Il faut qu'on arrive à maîtriser la régularité dans des tournois comme celui-là parce qu'en regardant certains matchs, cette compétition avait un niveau de CAN", a-t-il commenté.

"Notre groupe était vraiment jouable mais nous avons besoin en tant que sportif sénégalais de cultiver cet état d'esprit de régularité dans les compétitions", a-t-il insisté, estimant que c'est le seul gage de succès.

Après avoir démarré par une victoire aux tirs au but contre le Liberia dans la phase d'élimination directe, le Sénégal a démarré les poules par une défaite 1-2 contre le Niger futur médaillé de bronze de la compétition.

Ensuite, il a battu largement le Bénin 4-0 lors de sa 2-ème sortie avant de faire match nul 0-0 contre la Côte d'Ivoire en se créant les meilleures occasions du match.