Sénégal: Le président de la Fédération appelle "à une union sacrée autour des Lions"

Quant au Sénégal, en plus du déplacement à Praia, il aura une double confrontation contre l'Afrique du Sud. La Fifa après avoir été convaincu de la manipulation du résultat du match (1-2) entre les Bafana-Bafana et les Lions en novembre dernier, a décidé de faire rejouer cette partie. L'arbitre de la rencontre jouée en novembre dernier, a été suspendu à vie de toutes activités liées au football.

Les deux résultats nuls enregistrés contre le Burkina Faso (0-0 et 2-2) ont donné lieu à des critiques acerbes contre le sélectionneur national, Aliou Cissé et certains de ses joueurs.

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor a appelé le public "à taire les divergences et les critiques" afin de tirer dans le même sens pour aller chercher la qualification à la Coupe du monde 2018.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.