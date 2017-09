Sénégal: Disparition de Serigne Sbdoul Aziz Sy "Al Amine" - Tivaouane pleure son serviteur

Les dernières heures de la journée du vendredi à Tivaouane, suite au rappel à Dieu et l'inhumation de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine à l'esplanade de la grande mosquée, en disent long sur la place du défunt Khalife général des Tidjanes dans la cité religieuse, pour la confrérie Tidjane, les musulmans et le Sénégal tout entier qui a perdu un pilier important.

Des paroles et des témoignages poignants illustrent, à bien des égards, la dimension exceptionnelle du disparu.

L'annonce de la disparition d'Abdou Aziz Sy, l'homme sagittaire (sûr), communément appelé Al Amine, vendredi dernier à 3 heures du matin, six mois après celle de son prédécesseur Al Makhtoum survenue le 15 mars dernier, est tombée comme un couperet pour ses condisciples, musulmans de tout bord et catholiques... L'émoi et la consternation ont été vifs. Tous accourent vers Tivaouane! Sur le chemin qui mène vers cette cité religieuse, c'est, par moment, de petits bouchons çà et là.

Mais, plus que jamais déterminé à rendre un dernier hommage à leur père, pour certains, et à leur guide religieux, pour d'autres, ni les moyens, encore moins l'endurance n'étaient de trop.

Certains, de retour, à pied, moto, voiture étaient d'un aire abattus. De l'entrée de la ville religieuse jusqu'à l'esplanade de la grande mosquée où repose Al Amine, un petit pas pour l'homme, difficile de se frayer un passage.

Les maîtres-mots étaient : «Sama kharit demna... »

Condisciples d'ailleurs, jusque tard dans la soirée, continuaient à affluer vers la ville religieuse qui pleurait désespéramment son 6e serviteur parti pour toujours. Sous un soleil de plomb et une chaleur étouffante, pas de vent, ça bougeait de tous les côtés. Jusque tard dans l'après-midi, Tivaouane continuait à refuser du monde. Se déplacer à pied était tristement devenu un calvaire, à fortiori en mototaxi... Les maitres-mots étaient: «Sama kharit demna... » (Un ami est parti». Comme pour dire qu'il était adulé de tous.

Des abords de son domicile jusqu'à sa dernière demeure, hommes et femmes, jeunes et vieux, d'un air abattu, s'entremêlaient. Il faillait être endurant pour tenir le coup, face au monde fou, confie, le cœur meurtri, Adja Fatou Sow. La soixantaine révolue, les larmes au nez, elle se demandant sans cesse qu'est ce qui arrive à Tivaouane pour perdre en l'espace de 6 mois 6 jours deux illustres fils aux dimensions religieuses exceptionnelles: «Al Amine est une source de vie. Il mérite encore et encore ce pèlerinage. Ce qu'il a fait de nous est énorme. Nous devons énormément à notre guide religieux. Parce qu'il a beaucoup fait pour ses condisciples, l'Islam et surtout pour la cohésion religieuse entre musulmans et catholiques du Sénégal. Que Dieu lui pardonne et l'accueille dans son paradis», a-t-elle prié.

Dans l'enceinte de la mosquée, les uns assis à même le sol, égrènent leurs chapelets (à la main) à basse voix. D'autres récitent des versets pour implorer la miséricorde de Dieu à l'endroit du disparu. A côté, une foule immense de vieux et jeunes gens encerclent la tombe du disparu, triplement ceinturée (quadrillées) par les Forces de sécurité, des barrières Vauban et un clos couvert en vert et métré. A ce niveau, certains, après avoir jeté un coup d'œil pendant quelques minutes à ce lieu où repose désormais Al Amine, pour l'éternité, après des minutes de conversation avec son Dieu, pardon de prière pour le repos de l'âme de l'homme (Al Amine) s'effondrent sous le regard impuissant des condisciples et autres visiteurs.

Al Amine enterré à 11H, au vu et su de tout le monde

De partout, l'émotion était vive. Mamadou Niang, habitant des lieux et très proche de la famille se perd dans ses mots: «De mémoire, jamais une telle chose ne s'es produite ici. Traditionnellement, lorsqu'un chef religieux quitte ce bas monde, on le garde (inhume) et après on donne la triste nouvelle. Mais, cette fois-ci, Al Amine a été gardé (enterré) à 11h du matin, au vu et su de tout le monde. Et, c'est ce qui explique toute cette palpitante émotion des fidèles», a-t-il relevé.

Tout prêt de là où repose désormais l'ex-homme du dialogue, des jeunes gens, étaient là, criant, hurlant à tue-tête, agrippés aux barrières Vauban qu'ils brassaient, secouaient, pleurant, apeurés, affolés... Personnes ne peut rester insensibles à ces crises d'hystérie... qui touchent profondément. Heureusement, la sécurité et veille au grain. Ils sont vite pris et transportés vers les sapeurs et autres services. Et, généralement, ce sont les plus jeunes qui se retrouvent dans cette situation.

Et, le plus frappant, c'est la présence massive et impressionnante de jeunes garçons envoisinant les 9 et 13 ans qui, sur les murs, du haut de la mosquée, de la salle de conférence et autres édifices jouxtant les lieux, les yeux rivés sur l'endroit où repose le disparu, laissent entrevoir un regard terne. Sur le parvis, tout comme à l'intérieur, tout est plein de monde. Se frayer un chemin constitue un véritable parcours de combattant. Seuls quelques points d'accès étaient ouverts. Pour y accéder, il faut faire le pied de grue devant la sécurité qui veille au grain.

Face à ce dispositif, d'aucuns, sous le coup de l'émotion, se perdent et se lancent vite à des incivilités: «Notre guide, nous n'avons pas besoin de permission pour le rencontrer. Il nous recevait de jour comme de nuit. Jamais ces portes n'ont été fermées à nous (disciples). Donc, laissez-nous passer et aller assurer la sécurité pour le président de la République et autres autorités», lancent-ils. «Ne confondez pas! Aujourd'hui, nous sommes meurtris par la grande faucheuse (mort). Donc, ce n'est ni le lieu, ni le moment pour s'en prendre», à ces agents, apaisent d'autres.

Khadija, une véritable «Yaye Fall», de par son accoutrement, qui a consommé l'âge de sa jeunesse, au milieu de la foule n'échappe nullement aux regards interrogateurs des fidèles. «Que cherche cette femme-là, ici?», se demandent-ils. Mais, elle s'en balance. Elle effectue tranquillement son pèlerinage. Sur un regard croisé, elle se rapproche et se confie à nous: «je ne comprends pas les gens. Pourquoi, une Yaye Fall ne devrait pas être dans ces lieux. Avant tout, je suis une croyante convaincue. Donc, un croyant de la trempe d'Al Amine mérite toutes les prières des croyants. Nous sommes d'abord des humains, et Dieu est claire là-dessus. Ce qui m'intéresse en l'homme, c'est ce qu'il est et non ce qu'il incarne».

Réactions

Serigne Mamsour Sy Djamil, Membre de la famille : «Le Sénégal vient de perdre réellement un fils... »

«J'estime qu'il était d'une importante capitale pour ce pays à plus d'un titre. Parce qu'on ne saurait écrire l'histoire de ce pays sans Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Personne ne peut écrire l'histoire de la Tidjanya au Sénégal sans Al Amine, pas même celui d'El Hadji Malick Sy. Il était quelqu'un de très humain et très sociable. On pourrait retenir beaucoup de leçons de cet homme exceptionnel. Il sut bien encadrer et soutenir la famille comme son nom l'indique «le sûr» dit Al Amine. Donc, le pays vient de perdre réellement un fils.»

Aly Ngouille Ndiaye, Ministre de l'intérieur : «Le Sénégal a perdu un pilier social»

«Nous sommes tous attristé par la disparition de Serigne Abdoul Aziz Al Amine. C'est une très grande perte pour ce pays qu'est le Sénégal. Tout appartient à Dieu. Tout le monde est unanime que c'était quelqu'un de religieux, d'humain. D'une grande bonté. Le président l'a bien dis. C'était un pilier. Unique en son genre. Maintenant, nous prions pour que Dieu nous gratifie de quelqu'un du genre. Et pour ce faire, nous continuons de prier».

Abdoul Aziz Diakhaté, Neveu du disparu : «Dieu nous l'a donné, Dieu l'a repris...»

«Tout d'abord, nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir donné un homme de cette dimension, qui a vécu 90 ans. Les témoignages sont unanimes. Abdou Aziz Sy Al Amine était un être très social et sociable, qui plaçait l'homme au cœur de sa vie. Il travaillait sans répit à l'unité et à la cohésion familiale, sociale, religieuse et multi religieuse. Ces relations avec l'Eglise étaient connues de tous. Il était d'une grandeur d'âme et d'esprit exceptionnelle. Je suis son neveu et en même temps un ami. Et sur ce, on échangeait beaucoup, par moment. J'ai perdu, comme tous les sénégalais. Maintenant qu'il est parti, continuons à prier pour lui.»

Maodo Malick Mbaye : «Un religieux d'une dimension sociale exceptionnelle»

«C'est de Lui (Dieu) que nous venons et c'est à Lui que retournerons. Al Amine était parmi nous. Aujourd'hui, il est de l'autre côté. Et, en bon croyant, nous nous devons de l'accepter. Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine, laisse un vide dans l'espace social et religieux de notre pays. Al Amine était aussi un témoin vivant de notre histoire politique et étatique de ces 75 dernières années. C'était un homme doté d'une vaste culture politique et sociale. Sa participation positive et responsable a été toujours ressentie dans tous les secteurs et segments de notre société. Mais, il faut surtout noter que le défunt Khalife était un agent social qui nourrissait beaucoup de bouches, aidait bon nombre de nos concitoyens. Serigne Abdou savait rassurer, apaiser et calmer les êtres humains en détresse».