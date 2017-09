Cameroun: Feicom - Des braqueurs ligotent vigiles et policier et emportent près de 100 millions FCFA

Mandela Center porte à l'attention de la communauté nationale et internationale, Que la grave crise… Plus »

Au-delà d'un acte criminel somme toute condamnable, il importe au vu des informations obtenues par votre journal, de se poser la question sur comment un bâtiment gigantesque et important comme le Feicom, est sans caméras de surveillance, et avec seulement pour le garder nuitamment, deux vigiles et un policier, tous très vite maitrisés par les braqueurs.

Les braqueurs, nous renseigne-t-on alors, après avoir ligoté les trois gardes, ont fait irruption au Feicom avant de prendre d'assaut un bureau où ils ont éventré un coffre-fort duquel ils emporteront une somme de près de 100 millions FCFA. L'on affirme que plusieurs bureaux avaient été mis sens dessus dessous par des braqueurs sans doute en quête de plus d'argent. Et nos sources de renchérir que Philippe Camille Akoa le directeur général (Dg) du Feicom, avait ce 09 juin 2017, fait appel à la police pour les constats d'usage. La descente des Hommes de Mbarga Nguelé au siège du Feicom, a eu lieu aux environs de neuf heures du matin.

