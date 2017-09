Angola: Investiture 2017 - Putin et Teresa May invités à l'investiture de João Lourenço

Luanda — Le Président de la Russie, Vladimir Putin, et la première-ministre de la Grande Bretagne, Teresa May, pourront visiter l'Angola, pour la première fois, s'ils acceptent l'invitation à la cérémonie d'investiture du Président élu, João Gonçalves Lourenço, prévue pour mardi, 26 septembre à Luanda.

Selon le programme du protocole de l'Etat du ministère angolais des Relations Extérieures, parmi les 26 Chefs d'Etat et de Gouvernement invités, sont également attendus le Président de l'Egypte, et le premier-ministre de l'Inde, auxquels se joindront des représentants des organisations internationales ainsi que les amis de l'Angola et de João Lourenço.

Le vice-président du Zimbabwe, Phelekela Mphoko, était le premier à fouler le sol angolais suivis du Chef de l'Etat du Timor Oriental et du Président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa.

Sont également attendus, les présidents de l'Afrique du Sud, de la RD Congo, du Congo Brazzaville, la Namibie, la Zambie, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, du São Tomé et principe, de la Guinée-Equatoriale, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et de l'Ouganda.

Le sol angolais attend aussi, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, la chancelière allemande, les vice-présidents de Cuba et de la Chine et les premiers-ministres de l'Ethiopie, du Tchad, de la République Centrafricaine, les ex-présidents de la Namibie, Sam Nujoma et de l'Union Européenne Durão Barroso.

Seront présents à l'investiture du Chef de l'Etat angolais les envoyés spéciaux de la France, de l'Italie, du Japon, de la Corée du Sud, du Mozambique et du Brésil.

Le secrétaire général de l'International socialiste, les responsables des organisations financières internationales, les leaders des partis politiques ainsi que tant d'autres personnalités seront aussi présents.

João Manuel Gonçalves Lourenço a été confirmé Président de la République, le 06 septembre dernier dans le cadre des élections générales convoquées le 23 août.