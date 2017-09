Sénégal: Ismaïla Madior Fall rencontre l'Ums et le Sytjust

Lesquelles urgences portent sur le décret sur le CFJ, le décret portant statut particulier des fonctionnaires de la justice, le texte modifiant les fonds communs, les indemnités des administrateurs de greffes et l'habitat social. Sur tous ces points, le Garde des sceaux a donné les assurances de la continuité dans le règlement. A la fin de l'audience, les membres de la délégation ont exprimé leur satisfaction quant à l'engagement et à l'ouverture du ministre.

Le Garde des sceaux, quant à lui, a répondu en dégageant les pistes devant mettre l'ensemble des acteurs sur les voies «d'un dialogue permanent». Une proposition qui a été bien accueillie par le président de l'UMS, lequel a d'ailleurs annoncé une profonde réflexion sur les textes qui sera menée par les membres de l'Ums. Au terme de cette réflexion un colloque sera organisé par la structure. Et les résultats qui seront issus de ces travaux seront soumis au comité, et à charge pour cette structure qui regroupera les représentants des différentes prenantes de voir dans quelles mesures se fera la mise en œuvre.

Le président de l'Ums a, au cours de cette rencontre, rappelé les préoccupations des magistrats articulées autour de deux points principaux, le principe d'inamovibilité et la transparence dans la gestion des carrières des magistrats. Sur ce dernier point, le responsable de l'Ums a souligné leur «droit de rêver d'une justice où les carrières se font sur la base de la compétence et de la promotion de l'excellence».

