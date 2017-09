Sénégal: Climat des affaires - Les experts comptables à la rescousse des entrepreneurs et autres décideurs

Par cette toute nouvelle revue, les experts comptables entendent concourir au dynamisme de l'activité économique du pays. Ce, par la qualité des informations économiques, financières, juridico-fiscales et comptables du Sénégal en particulier et de l'Afrique de l'ouest en général. Cette nouvelle approche se veut de s'adapter aux innovations technologiques et de l'économie numérique pour impulser l'économie du Sénégal.

Résolus à prendre le bateau sur le quai, en allant vers l'analyse et le Benchmarking de l'information financière, les experts comptables sénégalais, connus sous le label l'ordre national des experts comptables et comptables agréés du Sénégal (Onecca) a procédé jeudi dernier à Dakar au lancement officiel de son magazine appelé: «La revue de l'Expert-comptable».

