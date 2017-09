Congo-Kinshasa: La RDC à l'agenda de Trump

En marge de sa première intervention, mardi dernier, devant l'Assemblée générale des Nations unies, le président américain a conféré avec un groupe de chefs d'État africains.

Si le président Kabila de la RDC a été absent de cette rencontre, ce n'est pas pour autant que le dossier RDC a été omis par le nouveau locataire de la Maison blanche. Devant ses pairs africains, Trump a fixé les priorités de son administration dans lesquelles la RDC figure en bonne place, à côté du Soudan du Sud. Donald Trump a promis d'agir pour ramener ces pays sur le droit chemin. D'ores et déjà, l'ambassadrice des Etats-Unis aux Nations unies, Nikki Haley, amorce une tournée en Afrique pour s'imprégner de la situation sur le terrain. Avant sans doute, une action de grande envergure. En RDC, la « majorité » qui s'accroche éperdument au pouvoir est prévenue.

Neuf chefs d'État africains étaient à l'honneur auprès du président américain Donald Trump qui les avait reçus à l'occasion d'un déjeuner à New-York, en marge de l'assemblée générale de l'ONU.

Bien qu'absent - le président Kabila s'étant retrouvé au même moment à Kananga où il lançait le forum sur la paix et le développement dans le Kasaï - la situation chaotique en République démocratique du Congo avait été évoquée par le locataire de la Maison blanche, à côté de celle du Soudan du sud. Parallèlement, plusieurs autres pays, à l'instar de la Namibie, ont reçu des encouragements du président américain dans leurs efforts dans le domaine de la santé, des réformes économiques courageuses, bref de la bonne gouvernance.

Le cabinet Trump a pris le soin de bien trier ses invités. Parmi ceux qui ont été reçus par le président américain, aucun ne se maintient en violation de la Constitution de son pays, ou ne verse dans des manœuvres dilatoires sans vergogne pour conserver le pouvoir. Et pourtant, Trump relève que le continent permet à de nombreuses personnes de s'enrichir, faisant allusion à ses propres amis.

C'est dire que, de l'avis de Trump, l'Afrique est un terrain pour de bonnes affaires. Mais, pour y arriver, il faut lever le verrou que posent des pouvoirs impopulaires, totalement déconnectés de leurs peuples.

Dix mois après sa prise des fonctions à la Maison blanche, le président américain donne déjà les prémisses de sa politique. Pour le moment, il se donne le temps de déceler des partenaires crédibles, ceux avec qui nouer des partenariats mutuellement profitables.

La RDC dans la ligne de mire

Abordant les questions sécuritaires, la RDC et le Soudan du sud se positionnent dans le peloton de tête au point de retenir l'attention particulière d'un président américain atypique qui connaît très peu l'Afrique. Mais, le président "America first" annonce qu'il consacre de son temps pour suivre attentivement ce qu'il se passe dans ces deux pays. Ce qui revient à signifier que, vu des Etats-Unis, rien ne sera laissé au bon vouloir des dirigeants des pays concernés.

Sans sourciller, Donald Trump déclare: « Nous suivons attentivement et sommes profondément préoccupé par la violence en cours au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo. Des millions de vies sont en danger et nous continuons de fournir une aide humanitaire. Mais de vrais résultats pour arrêter ces catastrophes nécessitent un processus de paix dirigé par des Africains et un sincère, réellement sincère, engagement de toutes les parties concernées ».

Il a félicité certains des chefs d'Etat africains qui se démarquent du lot d'affameurs de leurs peuples. Il a annoncé dès lors l'arrivée en terre africaine de son ambassadrice aux Nations unies pour voir dans quelle mesure réconforter la présence des Etats-Unis aux côtés des peuples d'Afrique. "Je sais que vous travaillez durement sur cela. Pour vous aider dans vos efforts, j'envoie l'ambassadrice Nikki Haley en Afrique pour discuter des conflits et de leur résolution, et plus important, de la prévention », a annoncé le président américain.

Nikki Haley arrive...

Nikki Haley est celle-là même qui représente les États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU, où ses prises de position, souvent tranchantes, sont connues de tous. Elle ne porte pas la politique de ceux qui tiennent à se pérenniser au pouvoir en marchant sur les cadavres de leurs Constitutions et sur leur peuple.

Tous les rapports convergent pour démontrer que la RDC et le Soudan du Sud sont à classer dans ce registre de la honte africaine. La communauté internationale s'évertue à documenter tout ce qui se produit en RDC. Ce n'est pas pour le simple plaisir de le faire. Ils ont sans doute des idées derrière tous ces efforts déployés pour que rien n'échappe à leur vigilance.

Ce serait faire preuve de naïveté de penser que ces faits documentés serviraient à l'ornement des édifices des Nations Unies. Ces rapports à charge devraient certainement servir d'élément déclencheur en vue de faire changer les choses dans des pays qui tirent toujours l'Afrique vers le bas. La RDC en fait partie, se dit-on dans l'entourage de Trump.

Le fait pour Trump de suivre « attentivement » la situation en RDC prouve que les morts qui s'enregistrent en termes de milliers émeuvent les dirigeants à l'échelle planétaire. La responsabilité est énorme dans la mesure où rien ne se fera sans l'intervention de la super puissance américaine.

Les États-Unis changent difficilement leurs méthodes d'approche au niveau international. L'on se rappelle que, dans les derniers moments du régime Mobutu, c'est un certain Bill Richardson, alors ambassadeur des Etats-Unis aux Nations unies, qui a effectué une mission de dernière chance pour négocier une sortie honorable au feu président Mobutu. La suite est connue.

Et comme si l'histoire tenait à se répéter, c'est Nikki Haley, actuelle ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU, sous la même casquette que Bill Richardson dans les années 1990, qui est choisie pour porter la voix de Trump de la manière la plus audible et la plus ferme qui soit.