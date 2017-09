Congo-Kinshasa: A l'épreuve

Honorables députés et sénateurs, l'heure n'est pas propice à l'indifférence face à la situation que traverse ceux qui vous ont élus. La seule manière de les récompenser, c'est de résoudre les problèmes qui se posent autour d'eux. Car le développement et l'avenir du pays en dépendent. Fouler aux pieds les revendications sociales des contribuables congolais revient à dire que les parlementaires ont oublié leur base au profit du pouvoir qui les nourrit. Ils sont tous interpelés.

Comme si cela ne suffisait, le gouvernement vient, une fois de plus, ajouter la question d'invalidation du passeport biométrique. Une façon de surcharger les Congolais déjà asphyxiés. Est-ce un suicide ou une manière de se moquer de la population ? C'est pourquoi il est souhaitable que les élus du peuple se penchent rapidement sur ces dossiers, afin de soulager la misère de cette population. Surtout, quand on sait que la quasi-totalité des Congolais éprouvent d'énormes difficultés.

Face à la crise politique qui sévit en RDC, les Congolais ont besoin d'une thérapeutique spécifique pour sortir le pays du gouffre. Comment y arriver ? La balle est dans le camp des députés nationaux et sénateurs actuellement en session ordinaire au Palais du peuple. Essentiellement budgétaire, la session de septembre est appelée à résoudre des problèmes pendants de l'heure. Il s'agit, entres autres, des questions liées aux élections, aux revendications sociales des agents et cadres de la Fonction publique et des enseignants. '

