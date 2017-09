Madagascar: A armes égales

Dans deux jours, les portes des palais de Justice et autres salles d'audience, seront fermées. Aucun service minimum n'est prévu. On s'attend à une paralysie totale de l'appareil judiciaire à partir du mercredi 27 septembre 2017, au grand dam des usagers de la Justice.

La tension est donc à nouveau montée d'un cran entre les magistrats et greffiers, d'une part et le gouvernement à travers le ministère de la Justice, d'autre part.

Cette fois, les magistrats et les greffiers s'allient pour des causes communes : des revendications à satisfaire. Celles-ci portent principalement sur le respect de l'indépendance de la Justice pour les premiers et de l'augmentation des émoluments pour les seconds.

La grève illimitée annoncée vendredi par les syndicats des magistrats et celui des greffiers semble bien être le point de départ d'un nouveau bras de fer entre les deux syndicats qui n'en démordent pas et leurs interlocuteurs. Un bras de fer qui ne sera pas sans conséquences sur les usagers de la Justice.

On s'attend, en effet, à ce qu'ils se retrouvent massés devant les portes des Tribunaux pour des audiences qui n'auront probablement pas lieu, ou au mieux, renvoyés. En apprenant, cependant, qu'aucun service minimum ne sera assuré, il y a fort à parier que même les renvois pourraient ne pas avoir lieu.

En attendant la suite de ce feuilleton SMM-SGM vs ministère de la Justice, mieux vaut donc pour les usagers de faire de la patience une seconde nature.

Car outre les affaires portées devant la Justice qui resteront en suspens, ceux qui auront besoin de documents administratifs et autres services, devront le faire ce jour, ou au plus tard, demain.

A partir de mercredi, ils ne seront plus certains de pouvoir les obtenir et ce, pour une période indéterminée. Victimes collatérales dans cette affaire de revendications non satisfaites, les usagers n'ont d'autres choix que d'attendre.

Encore et toujours. D'autres, spectateurs pas forcément silencieux, y voient un combat dans lequel les protagonistes s'affrontent à armes à peu près égales ! Quoique...