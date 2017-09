Sénégal: Week-end des Lions - Bon voit double, Alfred Ndiaye en sauveur, Ismaïla Sarr «agressé»

Baye Oumar Niasse est en train de prendre la saison en Angleterre par le bon bout. Réintégré dans l'équipe d'Everton, l'attaquant international sénégalais a hissé samedi son équipe en réalisant un doublé et offert la victoire de son équipe face à Bournmouth pour le compte de la 6ème journée de Premier League.

En même temps, Cheikhou Kouyaté avec West Ham avait ouvert son compteur but sur une tête rageuse lors de la réception de Tottenham. En France, les Lions n'ont pas été à la fête à l'image de «l'agression» dont a été victime Ismaïla Sarr contraint de sortir sur civière lors du match Rennes-Saint-Etienne.

Longtemps écarté du groupe de performance par son entraineur Ronald Koeman, Baye Oumar Niasse a encore démontré qu'il avait bien sa place dans le front de l'attaque des «Toffees». Tranchant face à Sunderland en Coupe de la Ligue, l'international sénégalais a été le grand artisan du succès contre Bournemouth pour le compte de la 6ème journée de Premier League.

L'international sénégalais qui s'est déjà montré décisif en coupe de la Ligue face à Sunderland s'est offert son premier doublé ce samedi. Entrée à la 55ème minute de jeu, à la place de Wayne Rooney, BON a d'abord permis à son équipe d'égaliser à la 77e minute. Cinq minutes plus tard, c'est lui qui réussit à aggraver la marque (82e) pour offrir la victoire à Everton (2-1) et en lui permettant de signer sa 2ème victoire en 6 matches.

Avec West Ham, Cheikhou Kouyaté a lui profité de la réception de Tottenham pour ouvrir son compteur en Premier League. Le milieu international sénégalais a surgit à la 87e min et parvient, d'une tête rageuse, à marquer le deuxième but de son équipe. Un but qui n'avait toutefois pas empêché aux Hammers de s'incliner finalement sur la marque de 3 buts à 2 et de subir leur 4ème défaite en 6 matchs.

Prêté pour une saison à Woverhampton (Championship), Alfred Ndiaye a, de son côté, joué les sauveurs face à Barnley. Entrée à dix minutes de la fin (80e min), le milieu de terrain sénégalais a non seulement offert, sur passe décisive, le but de l'égalisation de son équipe (90e), mais c'est lui qui inscrira le but de la victoire (2-1) dans les dernières secondes du temps règlementaire.

En Ligue 1 française, le fait marquant chez les Lions aura certainement été la grave faute du défenseur de Saint Etienne Kévin Théophile-Catherine sur Ismaïla Sarr. Lancé à pleine vitesse, l'attaquant sénégalais de Rennes a été littéralement «agressé» par la semelle volontaire du joueur stéphanois. L'attaquant des Lions est contraint de sortir sur civière dès la 36ème minute. Il s'agit incontestablement d'un tournant majeur du déplacement rennais à Saint-Etienne, conclu par un nul (2-2).

Un résultat que l'équipe bretonne a gardé en travers de la gorge surtout après l'absence d'expulsion de Kévin Théophile-Catherine sur l'attaquant sénégalais. L'entraîneur des Rennais Christian Gourcuff, n'a pas toutefois manqué de rassurer sur Ismaïla Sarr qui, selon lui, n'a pas «de fracture a priori après avoir passé des examens». Aliou Cissé peut souffler.