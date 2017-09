Tunisie: Booster la vente des produits de l'artisanat

Dans cet ordre d'idées, on apprend que les produits de l'artisanat tunisien se vendent actuellement en Australie et que les magasins qui les vendent les sollicitent en grande quantité.

Au cours de la journée organisée par la Jci, Gremda, Moncef Ben Rajab, a raconté sa success story à l'assistance et donné la preuve que la réussite est à la portée de n'importe quel artisan animé de la volonté d'atteindre cet objectif pour peu qu'il connaisse les règles du jeu et qu'il mette toutes les chances de succès de son côté.

En plus du respect des délais, il est absolument nécessaire de répondre à temps pour donner des explications nécessaires aux clients en cas de demande, les avertir en cas de retard prévisible et surtout il est vivement recommandé de facturer un montant unique englobant le prix du produit ainsi que les frais de transport. Bref, il faut faire preuve de professionnalisme ».

A ce propos, Bilel Bellaaj met en garde les exportateurs potentiels par le biais des entreprises de commerce électronique contre la négligence de certains détails d'une importance capitale : «Outre la transparence et la clarté et le sérieux, la façon de gérer ses relations avec ses clients compte beaucoup dans l'action de leur fidélisation.

Il faudrait cependant s'abstenir d'imaginer qu'il s'agit d'une sinécure, parce que le commerce électronique a ses multiples exigences. Le succès y est conditionné non pas seulement par la qualité du produit mais surtout par le capital confiance dont on doit jouir auprès des clients.

Au niveau du prix de vente et de la marge bénéficiaire , c'est également très avantageux. L'autre avantage est que les artisans font leur propre marketing. C'est-à-dire que le référencement via ces plateformes sont des référencements professionnels qui améliorent la visibilité des produits de l'artisanat aux clients potentiels».

Par contre, la plateforme Etsy n'a pas cette exigence. Donc, on peut commencer avec des moyens très simples en attendant de se développer. En tout état de cause, il faut avoir un compte Facebook ou Twitter, et bien évidemment, un e-mail, carte d'identité incontournable.

Bilel Bellaaj, universitaire, expert dans le programme «Virtuel Market Place», destiné à accompagner les petites et moyennes entreprises tunisiennes à vendre sur les plateformes électroniques, a cerné pratiquement tous les aspects pratiques du recours à ces plateformes virtuelles, canaux aux multiples avantages permettant d'exporter vers plusieurs pays dans le monde, au moindre coût, et offrant une appréciable valeur ajoutée au produit tunisien.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.