Sénégal: Plus d'un millier de femmes en formation dans les techniques de transformation de céréales à Nioro

Grâce au partenariat entre l'organisation politique intitulée « les Alliances de sa localité » et des privés espagnols, une population de 1500 femmes débutera sans cesse dans le département de Nioro une formation de quelques semaines en techniques de transformation de céréales locales et des fruits et légumes.

Selon les promoteurs, l'objectif poursuivi est surtout de permettre à ces femmes d'être plus autonomes pour leur prise en charge financière et sociale et pour devenir plus tard de véritables actrices dans le processus de développement économique et social de Nioro.

Une fois leur formation terminée, ces femmes auront le privilège d'être soutenues par ces mêmes partenaires en matériel d'usage, matière première et d'une enveloppe financière pour débuter leurs activités.

Aussi pour une vulgarisation soutenue de cette formation, il est prévu la formation d'un ensemble de femmes qui auront la charge de former d'autres femmes en activité dans le reste du département.

Puisqu'en marketing il faut d'abord vendre avant de produire, le partenaire local a réussi à trouver à ces femmes des partenaires espagnoles qui vont acheter leurs produits. A cet effet, deux (2) containers sont prévus d'être affrétés chaque mois vers ces partenaires espagnoles.

Pour le président des «Alliances pour sa localité» Mamadou Seck « tout ce processus va s'effectuer en fonction d'un système revolving. Les femmes qui bénéficient aujourd'hui des financements sont appelées à rembourser les fonds pour le compte de leurs sœurs qui seront prochainement formées et des autres programmes d'investissements».

Aussi compte tenu des mesures d'hygiène et de sécurité liées à la production et la confection, des locaux seront spécialement livrés afin de permettre à ces femmes de travailler en toute quiétude en attendant l'implantation d'infrastructures nouvelles pour abriter ces petites entreprises.