Tunisie: Les Hollandais sont de retour

A rappeler que le ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni avait annoncé, le 26 juillet écoulé, la levée des restrictions de voyage vers la Tunisie, à l'exception de certaines régions dans le sud et à l'intérieur du pays ainsi que les régions frontalières avec l'Algérie et la Libye.

Il a fait savoir, à ce propos, que le nombre de touristes dans les stations balnéaires de Sousse et El Kantaoui a atteint 676.909 touristes depuis le début de l'année jusqu'au 10 septembre 2017, soit une augmentation de plus de 14%, par rapport à la même année de 2016.

Il a précisé que ce premier vol organisé par le tour-opérateur (TO) belgo-hollandais « Corendon» sera suivi de cinq autres vols qui seront organisés par le TO mondial «TUI» et desserviront, chaque dimanche, au mois d'octobre, l'aéroport international d'Enfidha-Hammamet.

