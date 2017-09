Cameroun: Tollé en RDC suite aux images des prisonniers souffrants et affamés exposés au passant

Mandela Center porte à l'attention de la communauté nationale et internationale, Que la grave crise… Plus »

La RDC a connu cette année une succession d'évasions spéculaires de plusieurs prisons et lieux carcéraux généralement surpeuplés et mal ou pas du tout entretenus. Plus 800 détenus se sont échappés en mars de la prison centrale de Kinshasa.

"Tous les prisonniers qu'on a vu étaler ce jour-là ont déjà recouvré leur santé et vivacité, trois cas graves (ont été) transférés dans un hôpital de la province sont déjà retourné sain et sauf sous les verrous," explique M. Katagondwa.

Aussitôt, la scène est relayée sur les réseaux sociaux et crée de la révolte dans l'opinion publique sud-kivutienne et congolaise, à voir ces êtres humains presqu'inertes à même le sol.

Son coordonnateur, Me Justin Bahirwe déplore qu'en début de cette semaine en territoire de Kabare au Sud Kivu, 28 prisonniers souffrants et affamés aient été exposés au passant dans un état d'évanouissement total.

Les images qui circulent dans les réseaux sociaux ont provoqué une polémique en RDC. Des photos et une vidéo montrent une trentaine de prisonniers maigrichons, la peau sur les os, affamés et malades, incapables de se mouvoir devant la prison de Kabara, dans le Sud-Kivu.

