Cameroun: Manifestation de déplacés à Maiduguri contre les conditions de vie dans leur camp

Mandela Center porte à l'attention de la communauté nationale et internationale, Que la grave crise… Plus »

Le nord-est du Nigeria, épicentre des violences entre l'armée nigériane et Boko Haram, souffre d'une grave crise humanitaire après des années de conflit, qui a fait plus de 20.000 morts et 2,6 millions de déplacés dans le pays depuis que le groupe extrémiste a pris les armes en 2009.

Des militaires et des policiers ont barré la route des manifestants à environ deux kilomètres du camp et les ont empêchés de se rendre au bureau du gouverneur.

"Nous avons besoin de rentrer (à Bama) et reconstruire nos maisons, faire pousser notre nourriture parce que nous sommes fatigués de vivre à Maiduguri dans la misère et dans des souffrances sans nom", a abondé un autre manifestant, Mohammed Kassim.

Ces hommes, femmes et enfants venant de Bama, la deuxième ville de l'Etat du Borno, ont également appelé les autorités à les laisser retourner chez eux et reconstruire leurs vies.

