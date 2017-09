Sénégal: Intronisé 7e Khilafe général des Tidjanes - Tivaouane fait allégeance à Serigne Mbaye Sy Mansour

Tivaouane a un nouveau Khalife général. Serigne Babacar Sy dit Mbaye Sy Mansour a été intronisé hier, dimanche 24 septembre 2017, à la tête de la confrérie Tidjane, en remplacement de Serigne Abdou Aziz Sy AL Amine, rappelé à Dieu et inhumé à Tivaouane trois jours avant, le vendredi 22 septembre dernier.

C'est Mouhamed Tawfiq, l'émissaire du roi du Maroc, Mohamed VI, qui a mis fin au suspens, entretenu par Serigne Mbaye Sy et Serigne Pape Malick Sy qui se sont relayés au micro, en évoquant littéralement le nom de Serigne Mbaye Sy, présenté dans son allocution comme le successeur d'Al Amine. Il devient ainsi le 7e Khalife d'El Hadji Malick Sy Maodo.

Serigne Babacar Sy, communément appelé Serigne Mbaye Sy Mansour, a été officiellement intronisé 7e Khalife général des Tidjanes hier, dimanche 24 septembre 2017 à Tivaouane, lors de la cérémonie officielle de prière (du 3e jour) organisée ce jour dans la cité religieuse, devant la résidence Seydi El Hadj Malick Sy, suite au rappel à Dieu de son prédécesseur Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine. Une décision de Serigne Abdoul Aziz Sy qui aurait chargé Serigne Pape Malick Sy de la mettre en œuvre. Ce que ce dernier a traduit en acte, selon des sources.

Toutefois, l'annonce a été faite par Mouhamed Tawfiq, l'émissaire du roi du Maroc, Mohamed VI, qui, dans son allocution, a littéralement évoqué le nom de Serigne Mbaye Sy, le présentant comme le nouveau Khalife général de Tivaouane, délivrant ainsi tous les Tidjanes, l'une des plus importantes communautés musulmanes du Sénégal, les nombreux fidèles musulmans et toute l'assistance présents à la cérémonie de 3e jour du rappel à Dieu du défunt 6e Khalife général d'El Hadji Malick Sy Maodo.

Donc l'attente aura été longue. En effet, depuis vendredi dernier, les talibés attendaient d'être édifié sur qui de Sidy Ahmed Sy ou de Mbaye Sy Mansour présidera aux destinées de la confrérie Tidjane. En plus de ces trois jours d'attente, lors de cette cérémonie du 3e jour tenue hier à l'esplanade des mosquées, ni Serigne Mbaye Sy Mansour, encore moins Serigne Pape Malick Sy qui se sont succédé au micro, n'ont mentionné, dans leur discours, une quelconque indication sur l'identité du nouveau Khalife.

Agé de 85 ans, le nouvel homme fort de Tivaouane, annonce déjà la couleur. Inscrivant son règne dans la droiture, la vérité, l'égalité et l'équité envers tous, l'unité de la famille Sy, Serigne Mbaye Sy Mansour tend la main à tous pour la réussite de sa mission. Il est le fils aîné de Serigne Mouhamadou Mansour Sy. Il sera aidé directement dans cette tâche par Pape Malick Sy désigné comme porte-parole du nouveau Khalife.

Tivaouane a refusé du monde lors de cette cérémonie de prière, marquée par un récital de Coran et qui vu la participation des autorité religieuses de toutes les confréries du Sénégal, de l'Eglise Sénégalais, du gouvernement dont la délégation a été conduite par le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, de représentants du roi du Maroc et de nombreux fidèles et amis du défunt Khalife général des Tidjanes, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine.

SERIGNE BABACAR SY DIT MBAYE SY MANSOUR : Le Franc-parler en badoulière

La famille de Seydi El Hadji Malick Sy (1855-1922) a choisi, hier dimanche, à Tivaouane, Serigne Babacar Sy, plus connu sous le nom de Mbaye Sy Mansour, comme le nouveau Khalife général des Tidianes, en remplacement de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Né en 1932, Serigne Mbaye Sy Mansour est le fils aîné de Serigne Mouhamadou Mansour Sy et de Sokhna Aminata Seck, la fille de Doudou Seck Bou El Mogdad, un grand dignitaire de Saint-Louis.

Le 7e Khalife général des Tidjanes est connu pour sa rigueur, sa franchise et sa droiture. Les Sénégalais retiennent de Serigne Mbaye Sy Mansour son discours direct, son franc-parler, loin des compromissions et «maslaha» sénégalais. Aussitôt intronisé, il déclare : "Je voudrais rappeler une chose. Que personne ne vienne me dire du mal de son prochain. Ce que vous voulez dire de votre prochain et que vous ne voulez pas qu'il le sache, ne venez pas me le dire. Que personne ne vienne médire auprès de ma personne. Et personne ne me forcera à mentir aussi", a rappelé le nouveau Khalife aux talibés tidjanes et à l'assistance. Il a invité tout le monde à l'union des cœurs. Mais surtout à prier pour lui pour que sa mission soit un succès.

Son caractère incorruptible, de vertu, de vérité et à la fois courtois, fait de lui un homme de Dieu.

L'on garde encore en mémoire sa réaction, suite à une sortie jugée malencontreuse de l'actuel chef de l'Etat, Macky Sall, qui, lors de la campagne pour la présidentielle de 2012, avait souligné que les marabouts sont des citoyens comme tout le monde. Par conséquent, «si je suis élu, les marabouts seront traités à pied égal», lançait le candidat Macky Sall, lors d'une conférence de presse, le mercredi 29 février 2012. Avant de repréciser sa pensée, dans l'entre deux tours de la présidentielle, début mars 2012: «les marabouts sont des autorités importantes qui vont garder toute leur place dans le pays s'il est élu».

N'empêche, suite aux interprétations «malséantes» de ces propos par des politiques et autres disciples, Serigne Mbaye Sy Mansour a défendu Macky Sall en confirmant que les marabouts sont des citoyens comme les autres. «C'est vrai que les marabouts sont des citoyens. Celui qui veut voir du négatif dans cette déclaration n'est animé que d'une mauvaise intention», avait-il lancé, alors qu'il recevait le candidat Macky Sall venu recueillir ses bénédictions en perspective du second tour de l'élection présidentielle, le lundi 12 mars 2012 à Tivaouane.Le nouveau Khalife a toujours fait de la défense de la religion, de foi islamique un combat permanent. Quid de ses prêches pour l'unité nationale, la paix civile et la citoyenneté ?

Surnommé Pa Allemand ou Khomeiny, du fait de cette rigueur et cette intransigeance sur certaines questions, par ses disciples, Serigne Mbaye Sy Mansour est à la fois éminent et transcendant. Donc, rien ne l'impressionne, ni l'ébranle.

Ali Ngouille Ndiaye à Tivaoune : Al Amine était «un homme de vertu, un rassembleur...»

Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, à la tête de la délégation gouvernementale, a représenté l'Etat à la cérémonie du 3e jour du décès de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, le 6e Khalife général des Tidjanes du Sénégal, qui a été inhumé vendredi à Tivaouane, à l'esplanade des mosquées, devant la résidence Seydi El Hadj Malick Sy.

Aly Ngouille Ndiaye a rendu hommage à Al Amine dont il a salué les actes de bienfaisance à l'endroit des populations et des talibés. C'était «un homme de vertu, un rassembleur qui s'est toujours distingué dans les crises sociales», a dit le ministre de l'Intérieur, au nom du chef de l'Etat, Macky Sall. «Le président de la République qui a appris la nouvelle à bord du vol qui le ramenait de New York, a tenu à être présent aux cotés de la famille, le jour même, dès 17 heures», a-t-il rappelé devant l'assistance.

Le ministre de l'Intérieur n'a pas manqué de rassurer l'actuel Khalife général des Tidjanes, Serigne Mbaye Sy Mansour, quant à la disponibilité de l'Etat à l'accompagner dans sa nouvelle mission à la tête de la confrérie Tidjane. Des délégations venues du Liban et du Maroc ont effectué le déplacement à Tivaouane, en plus des nombreux musulmans sénégalais, pour participer à cette journée de prière organisée en l'honneur d'Al Amine, défunt Khalife général des Tidjanes.

Moustapha Niass, Président de l'assemblée nationale : «Al Amine donnait l'exemple dans tous les actes qu'il posait»

Conduite par le président Moustapha Niass, la délégation de l'Assemblée nationale a présenté ses condoléances à la famille Sy avant-hier samedi, suite au décès de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Au nom de l'hémicycle et de l'ensemble des députés, face à la famille du défunt Khalife, Moustapha Niass a reconnu en Al Amine, «un homme de Dieu, un homme de culture, un homme de générosité, un homme d'unité et de rassemblement. Il donnait l'exemple dans tous les actes qu'il posait».

Pour le président du groupe parlementaire de la majorité, Benno Bokk Yaakaar (BBY), Aymérou Gningue, «Serigne Abdoul Aziz SY Al Amine est une personnalité que le Sénégal regrette aujourd'hui et va regretter pendant longtemps. C'était un homme de consensus. C'était aussi un homme qui a toujours œuvré pour la paix sociale dans le pays».

Et Cheikh Bamba Dièye, député membre de la coalition Manko Taxawu Senegaal (MTS) d'ajouter: «cela ne sert à rien, aujourd'hui, de dire que nous avons perdu, mais il faut simplement nous remémorer (ses) actes, (son) engagement... C'est cela qui doit former la Nation».

Les échos de Tivaoune

Une femme «enfreint» l'ordre de la cérémonie officielle

La cérémonie officielle qui a marqué la fin des obsèques (prières du 3e jour du décès) de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine a été perturbée par un court incident. En effet, alors que Serigne Mbaye Sy Mansour prononçait son discours, il a été interrompu par une dame, dénommé Amina, présentée comme étant une fille de Serigne Mansour Sy. Cette dernière a d'ailleurs plusieurs fois interpellé l'orateur, lui coupant la parole. Visiblement énervé, le nouvel homme fort de Tivaouane lui a arraché le micro d'un geste brusque. Finalement, la dame a été calmée afin que la cérémonie puisse se poursuivre. La vidéo relayant la scène, disponible un moment sur les réseaux sociaux a été retirée.

Sidy Ahmed Sy, Pape Malick Sy et Thierno Madani Tall font allégeance à Serigne Mbaye Sy

Absent à la cérémonie de prières du 3e jour du rappel à Dieu de Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine, Sidy Ahmed Sy Babacar, cité vendredi dernier, avec Serigne Mbaye Sy Mansour, pour la succession du défunt Khalife général des Tidjanes a fait allégeance au nouvel homme fort de Tivaouane. A travers un message dans lequel il lève toute équivoque sur les raisons de son absence (problème de santé), Sidy Ahmed Sy a rassuré qu'il est «totalement en phase avec toutes les décisions qui ont été prises ici», a rapporté son émissaire à la cérémonie du 3e jour. Il a appelé au téléphone pour marquer son accord sur le choix de Serigne Mbaye Sy Mansour et lui renouveler sa confiance et ses prières. Au même moment, lors de la cérémonie, Pape Malick Sy, à travers une poignée de main chaleureuse, et Thierno Madani Tall ont également fait allégeance au nouveau Khalife général des Tidjanes. Pape Malick Sy de déclarer: «Nous te soutiendrons dans cette mission». A sa suite, le représentant de la famille Oumarienne, Thierno Madani Tall, qui a remis à Serigne Babacar Sy Mansour un chapelet appartenant à Cheikh Oumar Foutiyou Tall en fera aussi de même. Durant une cérémonie empreinte d'émotion, il a formulé des prières pour le successeur d'Al Amine. Plusieurs talibés tomberont en transe.

Mohamed VI s'incline devant la mémoire d'un «homme de foi, de vertu»

Une délégation du Roi Mohamed VI du Maroc, conduite par le ministre des Affaires islamiques du Maroc, accompagné de l'ambassadeur du Royaume chérifien au Sénégal a pris part à la cérémonie de prière organisée hier à Tivaouane. «L'illustre disparu fut un homme de foi, de vertu», a témoigné le porte-parole de la délégation marocaine venue par vol spécial affrété par Sa Majesté Mohamed VI pour présenter les condoléances de son pays à la famille Sy de Tivaouane, suite au rappel à Dieu, vendredi dernier, de Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine.

Une cérémonie sous la pluie

Tivaouane a enregistré une forte pluie hier, dimanche 24 septembre. En effet, la cérémonie de prières pour le repos de l'âme du défunt Khalife général des Tidjane, Abdoul Aziz Sy Al Amine s'est déroulée sous une pluie battante qui a arrosé la cité religieuse.

Abbé Jacques Seck aux obsèques d'Al Amine

La communauté chrétienne sénégalaise n'était pas en reste lors des obsèques d'Al Amine. Abbé Jacques Seck qui entretient de bonnes relations avec la famille Sy de Tivaoune, a pris part à la cérémonie. Une présence qui témoigne de la bonne cohabitation entre musulmans et chrétiens au Sénégal.

Mariéme Faye Sall, première dame du Sénégal : «Al Amine, véritable acteur de notre société»

Marième Faye Sall, la Première dame du Sénégal a rendu hommage au défunt Khalife général des Tidjanes décédé vendredi dernier. «Hommage à Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, véritable acteur de notre société. Mes prières & condoléances à la communauté Tidjane endeuillée», a-t-elle publié sur son compte facebook.