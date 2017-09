Tunisie: Salma Ouiss - "La médina est aussi un espace de décentralisation"

interview

Pouvez-vous définir «Dream City» à notre lectorat ?

Moi, je veux bien le définir tel que nous on l'a initié au départ, depuis sa création en 2007. Ça serait plutôt bien d'entendre la définition de Yann. (Sourire) «Dream City» était au départ un geste artistique qui visait à prendre possession ou à habiter artistiquement l'espace public. C'était aussi déplacer le geste artistique, voire l'associer à de nouvelles démarches et à des processus beaucoup plus contextuels. C'est un événement qui est né d'une manière underground et qui a été préparé totalement dans le salon de Sofiane où on communiquait avec des gens de la pensée et où on a veillé à accompagner des artistes, qui avaient pris part à l'aventure. Dès le départ, tout se construisait sur un temps long, en collectivité. On a travaillé beaucoup sur le commun ! Tout était suivi par des experts. Et ensuite, c'était également aboutir sur les parcours et parvenir à concrétiser une réalisation de l'ordre de la fête ouverte à tous. Il y avait eu l'idée des parcours et des œuvres qui tournent en boucle. Au départ, on avait fait appel à une vingtaine d'artistes tunisiens. Les artistes étrangers qui étaient présents dans les éditions d'après étaient des pointures qu'on avait repérées sur l'espace public, ailleurs. Et avec Yann, on est allé à la conquête de talents ou comment tout construire à partir d'un contexte sociopolitique et urbain précis.

Comment peut-on parler à la ville, et à tous, avec ce médium d'art contemporain pluridisciplinaire?

Il y a effectivement la dimension artistique mais «Dream City» était né aussi à l'issue d'une marche pacifique sur l'espace public. Ce n'est pas anodin car en 2007, cet espace public était confisqué par le pouvoir et dans la même période, subitement, on a été même censuré sur antenne, dans une radio. On a été malmené, et une journaliste a été suspendue de ses fonctions, uniquement, parce qu'on a juste fait appel à un gouvernement en le mettant face à ses responsabilités et à son devoir vis-à-vis des citoyens et des artistes et parce qu'on avait demandé à ces artistes-là de prendre possession de l'espace public, de descendre, d'agir, pour une marche pacifique. On a ici la dimension de la marche, la traversée de cette ville. Et c'est suite à cela qu'on s'est rendu compte que toute cette ville était confisquée par le politique qui en a fait une vitrine du pouvoir, exercé sur la cité et sur la vie qui l'anime. Et c'est à partir de là qu'on s'était demandé «comment créer un dispositif de l'ordre de la création ?» On revient ainsi à notre nature de créateurs. On n'est pas des directeurs artistiques dans le sens de programmateurs. Notre savoir, c'est celui du corps et la manière de transporter une énergie et faire en sorte que plusieurs énergies fusionnent dans de larges diversités. Et le médium auquel on a fait appel c'était pour nous une voix plurielle, reflétant une Tunisie dans sa diversité et non pas dans le cloisonnement. Du coup, c'est ce que Salma a dit, «comment se réapproprier l'espace public?» Il faut toute une réflexion autour de cela. Mais «comment recréer une marche?» Puisqu'on a interdit aux artistes de marcher sur l'espace public toujours à cette époque-là.

Moi, j'aurais utilisé le terme «tactique». On a usé de tactique par l'art pour défendre nos points de vue. Et on a tout écrit en tactique, d'où le jeu du parcours. Mais la tactique aussi c'était au-delà de l'œuvre artistique elle-même, on avait prétexté «l'art» pour pousser ces gens à marcher ensemble dans la ville. Et c'est de là que tout était parti ! Il faut rappeler qu'on était dans un autre contexte où les artistes travaillaient chacun de manière isolée et on était désolé par rapport à ça. Tout s'est enchaîné après en rencontrant des amis qu'on n'avait pas vus depuis longtemps et qui nous disaient qu'ils allaient arrêter parce que «c'était très dur, qu'on se sent seuls et que c'est un métier de solitaire que celui de créer ici, dans un pays comme la Tunisie». Et nous, on était là à vouloir les convoquer autour de quelque chose qui nous travaille tous. C'était un geste d'engagement très politique au départ. Convoquer ces 20 artistes autour d'une table et réfléchir ensemble pendant 9 mois à comment on allait faire pour habiter cet espace public. Mais au départ, ce n'était que des jeux de tactique, au point ensuite de se dire comment intéresser M. Tout-le-monde, ces gens qui ne s'intéressaient pas à l'art. C'était un constat alarmant que celui de voir la même minorité, le même public, les mêmes têtes, toujours partout, peu importe la manifestation culturelle. On voulait atteindre bien plus de gens. Et c'était à partir de ce déclencheur-là --et il y en a d'autres, bien sûr-- qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup évolué. Et on s'est dit qu'on n'allait pas à chaque fois dire au revoir au même public, voire à la même foule.

Il y a eu aussi une pièce de théâtre pas du tout anodine qu'on avait créée Salma et moi et qui avait comme thématique la guerre en Irak. Une guerre qui faisait fureur à cette époque-là. On se sentait désarmé, tout petits face à cette injustice très forte qui nous a tous violentés. Mais après, comment on était arrivé à l'espace public ? C'est aussi lorsqu'on a inventé une marche du discours : «Quelle posture pour quel discours ?». Je pense que cette marche s'est retrouvée sur l'espace public d'une manière inconsciente. Et il y a eu cette traversée qui avait percé les murs. On avait travaillé sur tout un parcours de discours et c'était une manifestation en live avec un corps complètement explosé en se demandant «comment joueraient aujourd'hui les enfants de la guerre ? Est-ce qu'ils joueraient avec les cadavres ?» Et du coup, tout s'est prolongé après, en emmenant ce geste artistique dans la cité et en propulsant l'artiste tunisien sur scène : des créateurs qui étaient déconnectés de leur quotidien. Au niveau de la production et de la création, ils étaient plus dans une réponse à ce que l'Europe leur demandait et ils ne saisissaient pas la richesse, n'exploraient pas suffisamment notre territoire qui était riche par ses murs, par sa mémoire, son savoir.

Et au fur et à mesure, cette conception embryonnaire de «Dream City» a évolué selon le contexte sociopolitique ?

On ne comptait l'organiser qu'une seule fois. Le seul souci est qu'on marchait énormément dans la rue. On s'affichait ! (sourire) Et le public nous réclamait de plus en plus et en redemandait. On était un peu responsables de ce qu'on avait déjà déclenché. Mais les artistes tunisiens aussi ! Parce que, finalement, on s'était tous retrouvé dans cet espace qu'on avait créé tous ensemble.

On a décidé donc de continuer. Et a un moment donné, jusqu'en 2013, Sofiane et moi avons tout sur nos épaules, on était redevables de quelque chose qui au départ, n'était qu'une création : on a décidé de prendre un peu de distance, on était dans l'exploration, et c'est ainsi qu'on a rencontré Yann Guessens.

C'est l'un des seuls directeurs artistiques qui a quand même laissé une partie de son budget pour travailler sur des projets en Afrique avec des gens du Sud. C'est quelqu'un qui suit grandement les artistes à travers le monde.