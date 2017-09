Madagascar: Pharmacies à Ambositra - Désormais des tours de garde seront assurés les week-ends et jours fériés

Assiégé. Il n'est pas rare de constater ces derniers temps que le centre hospitalier régional de référence soit constamment assiégé non seulement par des malades, mais surtout par des personnes victimes d'actes de banditisme et d'agression qui nécessitent des interventions chirurgicales d'une extrême urgence. Cette décision est donc saluée de plein gré par le public.

Une initiative qui vient à point nommé répondre aux besoins de la population dans un contexte délétère d'une insécurité sans cesse grandissante, non seulement à Ambositra, mais également sur l'axe RN7 et dans l'ensemble de la région d'Amoron'i Mania.

Décision. Tout récemment, conformément à une décision prise entre les autorités locales sans nul doute et les pharmaciens, désormais chaque officine de pharmacie doit prendre ses dispositions et assurer son tour de garde.

Seule la pharmacie Rakotoarisoa, depuis bien longtemps, assurait la garde de nuit comme celle des week-ends et des jours fériés. Des bons et loyaux services que la pharmacie Rakotoarisoa a su préserver depuis des décennies pour le bien-être de la population, non pas toujours en toute sérénité.

