Madagascar: Averses et rues inondées à Tanà - Un problème sans solution

Des quartiers entiers, notamment les quartiers situées en zones basses, restent toujours les premiers à subir les conséquences des inondations de leurs rues et ruelles, tandis que les grandes artères de la ville, comme à Anosy et Analakely, se retrouvent sous des dizaines de centimètres d'eau, voire davantage, au moins pendant quelques heures. Nous n'en sommes pas encore là pour le moment, mais cela ne saurait tarder !

Déboires. La Capitale devrait-elle alors d'ores et déjà se préparer à affronter les grandes averses qui inondent les rues et les déboires qui s'ensuivent à chaque saison de pluie ?

A partir du mois d'octobre, on s'attendra à davantage de pluies dans la Capitale et les régions alentours, ainsi que dans le triangle Nord de Madagascar. Les prévisions météorologiques annoncent, en effet, une pluviométrie normale ou supérieure à la normale dans ces régions.

La Capitale a connu, le week-end dernier, deux jours de pluie. Il s'agissait, en réalité, d'une pluie fine qui a persisté durant la nuit de samedi et de brefs épisodes de pluie sur certaines zones de la plaine d'Antananarivo, dimanche après-midi. Rien de bien consistant qui ait réellement « arrosé » la ville, mais il s'agissait bel et bien des premières vraies pluies qui ont humidifié l'atmosphère et le sol tananariviens.

Les premières gouttes de pluies tombées durant le week-end dans la Capitale, renvoient déjà les Tananariviens à l'image des rues et ruelles inondées et des déboires qui s'ensuivent, dès qu'une belle ondée s'abat sur la ville.

