Madagascar: « Volambita » - Un « Asaramanitra » très éclectique !

Un des plus beaux. Un des plus importants. Une date. Une date unique pour fêter le Printemps austral. Une date durant laquelle tous les Malgaches vivront à l'unisson ».

Les modèles défilaient ainsi fièrement sur le podium avec les collections de Phanala, Vidaa, Tachou, Junior, Lili, Ma Randrianalidera, Sariaka et Gôna. Des modèles aux coutures modernes et tendances, mais dont les matières et les ornements sont typiquement malgaches.

Une belle prestation qui ravit non seulement l'assistance, mais également et surtout Holy Razafindrazaka. « J'adhère à ce projet. Je suis très contente que nos enfants rencontrent les grandes figures de la culture malgache.

Musique, mode, gastronomie... « Volambita », l'équivalent du fameux « Asaramanitra » qui s'est tenu à l'Hôtel de Ville Analakely vendredi dernier, a honoré la culture malgache à travers la prestation de divers artistes et de nombreux jeunes et talentueux stylistes malgaches.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.