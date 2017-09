Tunisie: Borhène Besaies - «On ne peut réviser la Constitution en l'absence de la Cour constitutionnelle»

La Cour constitutionnelle rend son avis pour dire si l'initiative concerne ou non les dispositions que la Constitution a interdit leur révision, et ce, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle l'initiative lui a été présentée, selon l'article 41.

D'autant plus, a-t-il dit, que le régime présidentiel est celui qui risque le plus de se transformer en un régime présidentialiste si les garanties de contrôle des activités du président de la République par le législatif ne sont pas assurées.

Il considère que le régime politique actuel est le plus adapté à la Tunisie en cette conjoncture «car il évite à la Tunisie le retour à la domination du parti unique et du leader unique».

Selon eux, il y a un déséquilibre entre les attributions du président de la République et celles du chef du gouvernement et du président du Parlement. «Le régime politique actuel freine l'installation des institutions de l'Etat et des instances constitutionnelles».

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.