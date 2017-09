Madagascar: Olivier Rakotovazaha - « Je n'ai jamais demandé à être nommé à tel ou tel poste »

Durant la période de Transition de 2009-2013, il était membre du Conseil Supérieur de la Transition (CST). Actuellement, il est sénateur. Il s'agit d'Olivier Rakotovazaha, connu pour son engagement pour le MFM et bien sûr, pour le libéralisme.

Olivier Rakotovazaha est un natif de la Province de Tuléar, fils d'un père Tanala et Vezo et d'une mère Antanosy et Bara. Il est marié et père d'heureux enfants qu'il a mis au monde et d'autres qu'il a adoptés. Dans son quotidien, outre la politique, Olivier Rakotovazaha dépense son temps à lire.

« J'aime la lecture », confie-t-il. Mais ce n'est pas tout. Il apprécie aussi de se faire bercé par la douceur de la musique quelquefois. Par contre, il ne partage plus aucune affinité avec le sport ces temps-ci.

« Quand j'étais jeune, je faisais du sport. Mais avec l'âge, je ne suis plus en mesure d'en pratiquer », informe-t-il.

Et si jamais, le sénateur Olivier Rakotovazaha sera votre invité, préparez-lui un bon plat de « ravim-bomanga » devant lequel il fondra littéralement. « Auparavant, je mangeais beaucoup d'aubergines.

Actuellement, je n'en prends plus. Je préfère le « ravim-bomanga » qui est mon plat préféré », rassure-t-il. Au-delà de toutes ces petites choses du quotidien, Olivier Rakotovazaha met Dieu au centre de tout ce qu'il entreprend.

« Je suis un catholique pratiquant. Par le passé, j'ai eu l'occasion d'occuper une grande responsabilité au sein de l'Eglise catholique de Manjakaray. Et depuis toujours, je remets entre les mains du Seigneur tout ce que je fais », dévoile-t-il.

Formations. Au lycée, Olivier Rakotovazaha était parmi les crèmes. Avant son entrée à l'université, il enseignait au Collège d'Enseignement Général pour honorer le service national. En ce qui concerne les études supérieures, il a fait de la Météorologie à l'Ecole Supérieure Polytechnique à l'issue de laquelle il est sorti ingénieur.

Il a également tâté l'Economie à Ankatso sans avoir pu l'achever. Il a continué, par la suite, par la Gestion à l'INSCAE et il a eu son Master en Administration d'Entreprises, avec les « Petites et Moyennes Entreprises » comme spécialité.

Ensuite, Olivier Rakotovazaha a embrassé le Troisième Cycle en Energies Renouvelables et Thermodynamique à l'Université de Perpignan.

« C'est la finalisation de thèse que j'ai effectuée à l'Université de Perpignan mais la soutenance s'était déroulée à Madagascar », précise-t-il. Par ailleurs, il s'est formé en Météo statistiques en climatologie agricole et en Développement durable en Angleterre.

MFM perpétuellement. « Quand j'étais au lycée, je suivais déjà de près le cercle d'études du parti MFM », dévoile le sénateur. Après, il s'occupait des jeunes MFM à travers le MAP/KMM puis il était le leader du MFM Tuléar II.

Mais cela ne s'est pas arrêté là. Il est devenu le président des jeunes du parti, puis membre du bureau central. « Depuis 2006 jusqu'à maintenant, je suis le SG du MFM », rappelle-t-il.

Notons qu'en politique, Olivier Rakotovazaha a déjà occupé beaucoup de postes de responsabilités politico-administratives comme, entre autres, celui de Directeur du ministère de la Jeunesse et du Sport, de Directeur de Cabinet, de ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, du Tourisme, des Transports et de la Météorologie. Actuellement, il est sénateur.

Et par rapport à ce point, il n'omet pas la précision subséquente : « Je n'ai jamais demandé à être nommé à tel ou tel poste. Soit, c'est le MFM qui me propose, soit c'est la personne souhaitant me nommer qui me sollicite».