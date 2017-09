Madagascar: Port-FCE-Aéroport - Leur fermeture pénalise l'économie de Vatovavy Fitovinany

Les autorités locales de la région Vatovavy Fitovinany ne cessent de tirer la sonnette d'alarme afin que l'Etat contribue à l'amélioration des infrastructures de base locale.

En effet, « La fermeture du port de Manakara, du réseau FCE et de l'aéroport de Manakara pénalise l'économie régionale », a révélé Andrianjanaka Rémy, le Chef de région, lors d'une conférence de presse sur l'organisation de la foire régionale qui se déroulera du 3 au 5 novembre 2017 à Manakara.

L'objectif de cette manifestation économique, sociale et culturelle vise d'ailleurs à présenter la potentialité de la région autantdans le domaine du tourisme que d'agriculture et de l'élevage.

Urgente. « Nous produisons 25 000 tonnes de litchi de bonne qualité chaque année, mais la plupart de la production périssent faute d'écoulement sur le marché. Depuis la fermeture du port en 2008, nous ne pouvons plus exporter ce produit de rente », a-t-il évoqué.

En outre, cette situation est aggravée par la fermeture du réseau ferroviaire FCE desservant une dizaine de communes rurales à forte potentialité en matière de production de fruits et bien d'autres produits agricoles et ce, depuis plus de 20 jours.

« Les établissements hôteliers sont pénalisés. De nombreuses réservations des touristes ont été annulées. La réhabilitation de la locomotive s'avère urgente », a annoncé Ramanankavana Christian, le nouveau président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Manakara.

Compétitif. Par ailleurs, il a réclamé la réouverture de l'aéroport de Manakara afin de faciliter la libre circulation des biens et des personnes avec les autres régions surtout la Capitale face à la recrudescence de l'insécurité si l'on emprunte la voie terrestre.

« Si toutes ces infrastructures de base sont réalisées, le coût des transports des produits et des PPN sera en baisse. Ce qui permettra d'une part d'éviter l'inflation et d'être plus compétitif sur le marché international, de l'autre », a poursuivi le président de la CCI Manakara.

Et dans le cadre de ce salon, tous les produits agricoles et de rente comme le café, le girofle, la vanille, le litchi et le miel seront exposés. Les cultures de la région ne sont pas en reste.