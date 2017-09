Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Le référendum se précise

La prochaine session parlementaire est donc déterminante pour la tenue ou non d'un référendum. En attendant, le débat est ouvert sur l'opportunité, le contenu et les moyens à mobiliser.

Du côté de l'État malgache, Vonintsalama Andriambololona, ministre des Finances et du budget confirme la prévision d'une ligne budgétaire pour les élections dans le projet de loi de finances 2018. Toutefois, elle s'est abstenue de préciser le nombre et le type de scrutins prévus. « Lorsque l'on définit une ligne budgétaire, l'on n'est pas obligé d'indiquer à quel type d'élection ell est destinée », soutient le grand argentier, lors d'une conférence de presse conjointe tenue par son ministère et le Fonds monétaire international, la semaine passée.

La tenue d'un référendum dépendra de l'avis des Parlementaires, lors de la deuxième session d'octobre d'autant que le projet ou la proposition de révision doit être approuvée par les trois quarts des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, stipule la Constitution. L'accord de cent quatorze députés et de soixante-huit sénateurs est donc nécessaire pour que l'Exécutif puisse convoquer les électeurs pour un référendum. Étant majoritaire au Sénat, le parti présidentiel n'éprouvera aucun mal à faire adopter son projet de révision. Ceci n'est pas le cas de l'Assemblée nationale où les groupes parlementaires sont réputés pour être à majorité variable.

Contestée par la société civile et les partis de l'opposition, vue d'un mauvais œil par la communauté internationale, jugée comme « nécessité impérieuse » par les partisans du régime, la révision constitutionnelle semble se préciser envers et contre tout.

