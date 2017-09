Madagascar: Ambositra - Grogne des utilisateurs du GAB d'une banque primaire...

La galère perdure pour les utilisateurs du GAB (Guichet Automatique de Banque) dans un établissement bancaire de renom de la localité.

En panne. Ces utilisateurs se plaignent incessamment d'être fortement pénalisés par une longue file d'attente. Comme c'est souvent le cas, durant la période de retrait des salaires des fonctionnaires.

Puisque l'unique GAB de cette banque tombe souvent en panne et ce contrairement aux GAB des autres banques de cette même ville et dont les clients sont mieux servis.

Ces victimes sont alors obligées de faire le va- et vient avec ce que cela engendre comme perte de temps et supplément de frais.

Pour les clients de cette banque, habitant comme ceux venant d'autres localités et transitant à Ambositra, la situation est plus que compliquée lorsqu'ils constatent qu'ils ne peuvent pas retirer leur argent auprès du GAB et faire une longue file d'attente auprès des guichets classiques.

Interpeller. Ces clients majoritairement détenteurs de comptes particuliers, sont les plus concernés par ce genre de problème et en sont venus jusqu'à interpeller les responsables locaux de cette agence, sans que des solutions durables et appropriées ne soient apportées par ces responsables, eux également désemparés.

Le cas de cette banque à Ambositra n'est pas un cas isolé et les recours sont légions à travers toute l'Ile-toujours à propos et exceptionnellement de cette banque primaire- et non la moindre de par l'importance de ses réseaux de proximité.

Direction générale. Un contexte qui tend à s'éterniser des années durant, fait remarquer la clientèle frustrée, sans que les hauts responsables au niveau de la Direction générale de cette banque ne réagisse.

A la longue, ces clients risquent de débiter à la banque leur mécontentement et fermer tout simplement leurs comptes. Il est donc dans l'intérêt de cette banque de prendre en compte les desiderata de sa clientèle, concernant le mauvais fonctionnement de ses GAB.

Elle se doit de trouver des solutions pérennes pour plus de crédibilité vis-à-vis d'une clientèle qui lui est restée fidèle jusqu'alors et ne pas laisser libre cours à des propos malveillants qui risquent de ternir l'image de cette banque, face à une concurrence de plus en plus exigeante.