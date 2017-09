Madagascar: IMT - Une trentaine d'entreprises créées par des étudiants sortants

« Le tourisme est un secteur pourvoyeur d'emplois et de revenus. Mais il est pénalisé par la recrudescence de l'insécurité, le manque d'infrastructure d'accueil et le problème de formation des jeunes », a-t-elle conclu.

Notons que cette université privée chrétienne offre des filières comme le BTP, l'hôtellerie et le tourisme, le management des affaires et l'administration d'entreprise.

Reconnus. Par ailleurs, l'IMT peut garantir des postes de travail pour tous ses étudiants ayant terminé leur cursus. « Nous, diplômés de « Bachelor » et de « Master » sommes d'ailleurs habilités par l'Etat et reconnus sur le plan international.

A titre d'illustration, Bako R. enchaîne : « Nous les aidons directement à se formaliser et à se professionnaliser en plus de la formation universitaire.

C'est une condition pour pouvoir décrocher le diplôme de Master », a-t-elle révélé. Et l'IMT se démarque des autres universités privées par son appui et son encadrement des étudiants sortants au montage de leurs projets.

Améliorer la qualité de la formation à Madagascar. Tel est l'objectif de l'université privée chrétienne IMT (Institute of Management and Tourism) basée à Antanimena.

