Afrique de l'Ouest: Coupe UFOA 2017 - Le Ghana pimpant s'offre le trophée

Une performance bien récompensée par Fox Sports, organisateur du tournoi. Zahoui François et ses garçons sont repartis de Cape Coast avec 25000 dollars, un peu plus de 12 millions F CFA. Alors que les Ecureuils ont dans leur sacoche 10000 dollars.

Tous deux pensionnaires du groupe B dans lequel ont évolué les Eléphants de Côte d'Ivoire et les Lions de la Teranga, le Niger et le Bénin ont déjoué les pronostics pour se positionner dans le top 4 des meilleurs nations de la sous-région.

Il déstabilise toute la défense adverse et offre un caviar à Winnful Cobbinah pour le quatrième but de son équipe (4-0) dans les arrêts de jeu. Dès cet instant, la messe est dite. Le Nigeria est à genoux mais refuse de rendre les armes.

Très technique et doté une aisance balle au pied, le milieu de Hearts of Oak oblige la défense nigé- riane à concéder deux penalties transformé par Atingah (2-0) et Sarfo (78e). Insatiable, Razak revient à la charge alors que le Ghana joue à dix (expulsion d'Atingah pour cumul de jaune).

Servi en pleine surface de réparation, il pivote et place un pointu qui finit sa course dans les filets nigérians (1-0). Alors que la réaction des Super Eagles était attendue, c'est plutôt Patrick Razak qui met l'ambiance dans le stade.

