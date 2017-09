Madagascar: « Fara west » Faravohitra/Cordes sans cibles - Entre jazz, blues et rythmes malgaches

Dina Mialinelina et sa bande ont donné une prestation magistrale au « Fara West » Faravohitra samedi soir. Un évènement inédit mettant à l'honneur la bonne musique.

Venant d'univers aux antipodes, du classique à la comédie musicale, du baroque au jazz, passée au tamis des couleurs malgaches Dina Mialinelina et Benjamin Le Faucheur créent et partagent une musique originale et métissée.

Samedi soir, ils ont investi le « Fara West » Faravohitra et ont fait voyager les mélomanes dans le monde merveilleux des « Cordes sans cibles », car c'est ainsi que leur groupe s'appelle.

Une prestation qui restera longtemps dans les mémoires et dont un remake n'est aucunement de refus. Guitariste, compositeur et professeur de musique au Lycée Français de Tananarive, Benjamin Le Faucheur s'inspire de ses nombreuses expériences musicales (conservatoire, rencontres, musique classique, musique baroque, ou encore jazz manouche, etc.) pour créer une musique sur laquelle Dina Mialinelina peut asseoir sa voix et ses paroles.

La jeune femme vient surtout du monde de la comédie musicale, mais aussi du blues, du jazz, sans oublier les couleurs malgaches. « A travers mes paroles, j'essaie de raconter une histoire, de faire rêver, de toucher » dit-elle.

Dina Mialinelina et Benjamin Le Faucheur décident donc, en 2013, de mélanger leurs « bagages » pour créer et partager une musique originale et métissée.

Ils sont entourés de leurs amis musiciens Henintsoa Andriamasimanana, Njakanirina Rakotonirainy, Tsanta Randriamihajasoa et Andry Sylvano, qui, eux aussi, apportent leurs « touches » personnelles.

Le groupe a sorti, en 2015, un album éponyme disponible à la librairie de Tana Water Front Ambodivona et disponible en DVD Live.