Madagascar: « Organisation Humani-Terre » - Pour un développement durable et équitable du pays

Pour ce faire, « le comité de réflexion (ndlr : au sein de l'OHT) s'engage à redorer l'image des politiciens malgaches, d'être une force de proposition dans l'intérêt de la nation et d'œuvrer toujours dans la mise en place d'un Etat fort », et ce, sur la base des explications que nous avons reçues.

Le conseil national de l'« Organisation Humani-Terre » (OHT) s'est tenu, samedi dernier, à l'hôtel Le Pavé Antaninarenina. Une occasion pour l'organisation de discuter des principaux axes qui intéressent le pays tels que le socioculturel, l'économie, le développement et effectivement le pouvoir et la politique.

