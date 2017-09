Afrique: Coupe Ufoa des nations (finale) - Ghana-Nigeria, la revanche aura bien lieu

Le Ghana ne peut rêver meilleure finale de la Coupe UFOA des Nations 2017 que cette affiche du dimanche 24 septembre au stade de Cape Coast.

Battus sèchement par les Super Egales du Nigeria (2-0) lors de leur confrontation en match de poule, les Black Stars ruminaient secrètement leur revanche. Une opportunité que leur offre l'issue des demi-finales. Le Nigeria qualifié face au Bénin (1-0), le Ghana n'avait pas droit à l'erreur. Si effectivement Maxwell Konadu et ses garçons tenaient vraiment à montrer à leur public que ce qui s'est passé, ce lundi 18 septembre, au stade de Cape Coast, était un incident de parcours.

Grâce à deux réalisations de Kizito Kwame et de Sarfo Stephen sur coups de pied arrêtés, le Ghana a passé le cap du Niger (2-0), en demi-finale. S'offrant ainsi l'occasion de prendre sa revanche. "C'est déjà une fierté de se qualifier pour cette finale. On savoure tout ça mais ce n'est pas encore terminé. Pour notre public qui nous a soutenus depuis le début, on a obligation de lui donner ce trophée en cadeau", a dit le sélectionneur du Ghana.

Une mission pour laquelle il devra miser encore sur ce qui a toujours fait la force de son équipe. Le jeu court, identité du Ghana, et aussi les coups de pied arrêtés qui lui ont souri jusqu'ici. Mais le Nigeria, dans cette bataille, part avec le capital confiance, même si le Ghana devra composer encore avec son public. Les poulains de Salisu Yusuf ont nettement dominé les Black Stars lors de leur dernier match de poule pour s'offrir les demies.

Un succès qualifié par le sélectionneur des Super Eagles de "voie vers la gloire". Une "prophétie" qui s'est réalisée en demi-finale avec le succès, certes étriqué, mais capital face au Bénin grâce à une réalisation d'Ali Rabiu. "Les garçons se subliment à chaque rencontre. Ils ont démontré encore qu'ils ont envie de remporter ce tournoi sous-régional. Ça ne sera pas facile face au Ghana qui bénéficiera encore plus du soutien de son public. Mais à ce niveau, tout est possible sur un match et on va se donner les moyens de terminer de la meilleure des manières ce tournoi", a dit le patron du banc nigérian.

Des déclarations qui montrent bien la volonté de part et d'autre de décrocher ce trophée sous-régional. Avant l'apothéose dimanche, le Niger et le Bénin se donnent rendez-vous, cet après-midi, pour la petite finale. Une belle affiche entre les deux qualifiés du groupe B aux allures de revanche aussi. Réduits à neuf lors du troisième match dans la poule B, les Nigériens se sont logiquement inclinés face à une équipe volontaire du Benin (1-2). Une défaite mal digé- rée par les hommes de François Zahoui qui crient vengeance.

"Ce tournoi est une belle vitrine pour nous. La cerise sur le gâteau serait vraiment de terminer sur le podium", a dit le technicien ivoirien du Mena. Oumar Tchomogo ne dit pas autre chose. Le sélectionneur des Ecureuils du Benin tient aussi à cette troisième place. Même s'il sera privé d'un de ses meilleurs atouts, le technicien béninois croit la médaille d'argent qui "sera une belle récompense pour ce enfants et pour tous les efforts consentis".