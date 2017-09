Angola: Investiture 2017 - Histoire et évolution du système politique angolais

Luanda — L'Angola se prépare à l'investiture le 26 septembre prochain du troisième président de la République dans l'histoire du pays, dans un processus commencé en 1975 par l'avènement à l'indépendance, le 11 novembre de cette même année.

La marche date du quinzième siècle, lorsque l'Angola était sous le règne portugais, avec l'arrivée de Diogo Cão sur la côte du territoire national en 1482. Bien que pour une courte période, il y a eu de 1640 à 1648, l'invasion et la domination des Hollandais.

Entre 1886 et 1927, et par des accords signés avec la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Belgique, les Portugais ont fixé les frontières actuelles de l'Angola.

Le gouvernement portugais a transformé le pays en province en 1955 et, en 1975, a reconnu l'indépendance, après la chute, à Lisbonne, le 25 avril 1974, du régime de Salazar.

Avant l'émancipation, trois mouvements indépendantistes sont apparus en Angola: le MPLA (fondé en 1956), avec une orientation marxiste-léniniste et dirigé par Agostinho Neto; le FNLA (1962), soutenu par le Zaïre (maintenant la RD Congo); et l'Unita (1966), anticommuniste et dirigé par Jonas Savimbi. Contrairement aux attentes, après l'indépendance, le pays a basculé dans la guerre civile jusqu'en 2002.

Agostinho Neto a été nommé président du MPLA, et a proclamé la République populaire d'Angola, qui a comme capitale à Luanda, et reconnu par la plupart des pays du bloc communiste.

Simultanément, les dissidents de l'Unita et du FNLA ont commencé à contester au Sud, soutenu par les États-Unis, la République fédérale d'Allemagne, l'Afrique du Sud et le Zaïre (maintenant la RDC).

La première étape de la guerre civile se termine en 1976 avec la victoire du MPLA, dont le gouvernement est reconnu par l'Organisation de l'unité africaine (OUA, maintenant Union africaine) et admis à l'ONU malgré l'opposition de l'Afrique du Sud et des États-Unis.

Avec le soutien des USA , de l'Afrique du Sud et du Zaïre voisin (maintenant la RDC), l'Unita a cherché à renverser le gouvernement angolais, protégé par un contingent militaire cubain de 50 000. En novembre 1988, l'accord de paix et le retrait des troupes cubaines, conclu en mai 1991, ont été annoncés.

Le président José Eduardo dos Santos, qui est devenu chef de l'État en 1979 après la mort d'Agostinho Neto, a commencé le processus de démocratisation, et a accepté que l'Unita participe aux élections générales, lesquelles bien que prévues pour le 30 décembre 1989, n'auront pas lieu en raison de l'intensification des affrontements armés.

Malgré cela, les efforts pour une paix efficace ont continué et, le 1er mai 1991, un accord a été signé à Estoril (Portugal), qui a mis fin à la guerre, bien que sous une forme apparente, car ce n'est que le 15 mai 1991 que le cessez-le-feu officiel a été observé.

Et à la fin du même mois, José Eduardo Dos Santos et Jonas Savimbi ont signé dans la capitale portugaise l'armistice qui supposait en théorie la fin du conflit.

Les élections générales se sont tenues en septembre 1992, au terme desquelles le MPLA a obtenu 47% et l'Unita 40%.

Le leader de l'Unita a refusé les résultats, criant à la fraude, et il y a encore eu éclosion de la guerre dans diverses régions du pays.

Sous la pression de la Communauté Internationale, en novembre 1994 par le protocole de Lusaka entre le Gouvernement et l'Unita, l'Angola a encore vécu la tranquillité. Mais en 1998, le parti de Jonas Savimbi a intensifié les combats en vue de conquérir le pouvoir par la force.

La paix effective n'est devenue possible qu'avec la mort dans le champ de bataille du leader des ex-rebelles en 2002. La même année, le 04 avril, le Gouvernement et l'Unita ont signé un cessez-le-feu à Luanda mettant fin à 27 ans de guerre civile qui a tué plus d'un million de personnes et fait près de 4 millions de déplacés.

En décembre 2007, José Eduardo dos Santos avait annoncé les élections législatives pour le 05 septembre de l'année suivante.