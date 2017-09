Sénégal: Le Sénégal signe des accords de partenariat avec la Chine

Daniel Kablan Duncan, le vice-président de la Côte d'Ivoire, Yaobin Shi, le vice-ministre chinois des Finances, et Shaolin Yang, le directeur général et responsable en chef de l'Administration de la Banque mondiale ont pris part à l'ouverture du forum.

A leur suite, le directeur général de la Société nationale d'électricité du Sénégal, Mouhamadou Makhtar Cissé, et le directeur général de "China General Nuclear Energy", Wei Lu, ont signé un mémorandum dédié au "co-développement en énergies renouvelables", entre la Chine et le Sénégal.

Son collègue chargé de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Papa Abdoulaye Seck, et l'ambassadeur de la Chine au Sénégal, Zhang Xu, ont signé "un accord de renforcement stratégique" consacré aux questions agricoles.

Le ministre sénégalais de l'Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ, et le vice-président directeur général de la Banque chinoise de développement, Yongsheng Wang, ont paraphé un accord de coopération.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.