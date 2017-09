Burkina Faso: New York - Bien rétabli, Souleymane Porgo envisage un voyage au Burkina Faso

Les autorités consulaires et la communauté burkinabè de New York s'étaient fortement mobilisées.

Souleymane Porgo a également traduit sa reconnaissance au gouvernement et à l'ensemble des Burkinabè pour leur soutien et envisage un voyage au Burkina Faso quand tout rentrera dans l'ordre. Selon lui, ses agresseurs auraient écopé chacun de quinze ans de prison.

Et c'est tout souriant que M. Porgo a échangé avec le chef de diplomatie burkinabè. «Ça va bien maintenant et j'ai toujours des rendez-vous à l'hôpital pour des contrôles», a-t-il confié au ministre.

D'après ses services, Alpha Barry a voulu à travers cette rencontre s'enquérir de l'état de santé de son compatriote et lui réitérer le soutien du gouvernement après son agression par deux jeunes délinquants sur son lieu de commerce il y a quelques mois. Le ministre a surtout salué la mobilisation des Burkinabè de New York autour de "leur frère".

