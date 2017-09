Cameroun: Chantal Biya aux premières loges

Et sa présence à New York, aux côtés du chef de l'Etat pendant cette 72e Assemblée générale des Nations unies, soulève à n'en point douter de nouveaux espoirs auprès de ces populations. C'est que la première dame sait user de son carnet d'adresses en de telles circonstances, pour engranger de nouveaux partenariats pour son action sociale au Cameroun.

Priorité à l'Etre Humain. », l'on voit à nouveau la première dame approuver de la tête. C'est certain, l'épouse du président de la République se retrouve bien dans ce discours. Elle qui a le cœur sur la main et mène une bataille acharnée contre les inégalités sociales, les maladies et autres souffrances dans le pays. Ses apparitions au chevet des enfants malades, des victimes des catastrophes ; ses actions en faveur de la santé de la femme et des adolescents ; ses appuis aux jeunes, femmes, personnes âgées en situation de vulnérabilité parlent pour elle.

Le chef de l'Etat s'est à nouveau posé en pourfendeur de la pauvreté, autre menace grave pour la paix dans le monde actuel. Des idées que Mme Chantal Biya soutient certainement, engagée qu'elle est dans la lutte contre la pauvreté au Cameroun et pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Et lorsque le chef de l'Etat clame : « Mobilisonsnous, Monsieur le Président, dans un formidable élan de solidarité pour faire reculer la pauvreté. Accordons nos actes à nos paroles. Ce faisant, nous offrirons à nos populations des conditions d'une vie décente...

Pendant près d'une demi-heure, le président Paul Biya a abordé les sujets les plus brûlants au coeur de cette semaine diplomatique à l'ONU, dont la paix dans le monde, en particulier pour l'être humain. Il a prôné la nécessité pour les Etats membres de l'institution de replacer l'homme au centre des politiques et des actions des Nations unies, relativement au développement en particulier.

