Cameroun: Paul Biya à l'ONU - Sauvons la paix grâce à la solidarité

Vendredi dernier à la tribune des Nations unies, le chef de l'Etat a appelé à une action collective pour restaurer durablement la paix, en s'attaquant aux menaces qui la fragilisent.

Comme annoncé, la voix du Cameroun a fortement résonné en mondovision le 22 septembre dernier à l'occasion du débat général de la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU dont le thème est : « Priorité à l'être humain, paix et vie descente pour tous sur une planète préservée ».

Le président de la République dont la déclaration était très attendue, a usé de son franc parler habituel pour inviter les Etats membres de l'ONU à joindre le geste à la parole pour, ensemble, faire de notre planète un monde de paix, un monde où la priorité est accordée à l'être humain.

Après avoir reconnu que la paix est pour son pays le Cameroun, comme pour la plupart des Etats du monde, « une condition sine qua non de la survie de l'humanité et de tout développement durable », Paul Biya a recensé les principaux maux qui la menacent : terrorisme, conflits, pauvreté, dérèglements climatiques. S'agissant du terrorisme qui n'épargne aucune région du monde et qui a déjà fait près de 2000 morts dans le bassin du lac Tchad, le chef de l'Etat, tout en appréciant le soutien des partenaires du Cameroun dans le combat contre cette barbarie, préconise une mobilisation générale accrue pour en finir avec ce danger « mortel pour nos peuples, pour nos populations, pour notre indépendance et notre démocratie. (... ) Mortel pour la paix ».

Priorité à l'être humain Face aux conflits armés qui perdurent et qui charrient au quotidien des morts, des déplacés, des réfugiés, des destins brisés, Paul Biya, l'humaniste, dont le pays accueille à ce jour près de 300.000 réfugiés nigérians et centrafricains meurtris dans leur chair, fait une proposition claire aux pays membres des Nations unies : « mobilisons-nous, redonnons dans nos politiques, dans notre comportement et dans nos actions, priorité à l'être humain ».

Bien que les ravages causés par les conflits et le terrorisme sur la paix soient facilement perceptibles, il y en a d'autres dont les dégâts ne sont pas moins importants. Il s'agit de la pauvreté et des dérèglements climatiques. Pour vaincre la pauvreté qui a du mal à reculer, malgré les déclarations, résolutions, agendas adoptés par les Nations unies, le chef de l'Etat invite ses pairs à accorder leurs actes à leur parole.

Et, ce faisant, à offrir à leurs populations des conditions d'une vie décentes. Au sujet des dérèglements climatiques, le chef de la diplomatie camerounaise qui s'est félicité des mesures adoptées en vue de la mise en oeuvre de l'Accord de Paris, a renouvelé le plaidoyer qu'il mène depuis quelques années et que les pays en développement ont tous en partage.

A savoir : mobiliser les compensations des pays développés, principaux pollueurs, au bénéfice des pays en développement pour promouvoir efficacement, à leur niveau, les objectifs de l'Accord de Paris.

Le chef de l'Etat qui s'est par ailleurs prononcé en faveur d'une réforme du système des Nations unies et plus particulièrement du Conseil de sécurité pour rendre plus audible la voix de l'Afrique a, pour finir, appelé ses pairs à la fidélité aux idéaux et objectifs des pères fondateurs de l'ONU.