Tunisie: Maraï est passé par là !

Au final,les protégés de Velud ont fourni une prestation fort intéressante qui a fait oublier le visage transparent du match aller et qui leur a surtout permis de se donner un rendez-vous avec l'histoire samedi prochain contre un autre Ahly, cette fois-ci d'Egypte, à l'occasion de la demi-finale de la ligue des champions dans un duel de titans, et où les Etoilés doivent sortir le grand jeu pour aller jusqu'au bout de leurs intentions.

De fait,à la 56' on a pu assister à une combinaison de haute facture initiée par Maraï qui s'est transformé cette fois-ci en passeur à l'adresse de Aymen Trabelsi auteur d'un décalage sur la droite et dont le tir croisé a heurté le montant droit.

En effet,dès l'entame des débats les coéquipiers de B.Amor se sont installés carrément dans la zone adverse avec un Maraï particulièrement remuant et généreux dans l'effort jouant à fond toutes les balles,et un Chermiti alternant le registre d'un 2e attaquant ou d'un neuf et demi derrière l'attaquant égyptien.

